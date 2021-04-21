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«Череп маленький - мозг не помещается». История мамы парня, который родился с микроцефалией

21.04.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Диме скоро исполнится 17 лет, но выглядит он, как семилетний мальчик. Парень родился с хромосомной болезнью мозаичного типа и микроцефалией (это состояние, при котором череп существенно меньше нормы, он сдавливает мозг и не дает ему нормально развиваться). Из-за этого у Димы задержка в развитии. Когда он родился, его мама Аня сразу заметила, что ребенок выглядит не совсем обычно из-за маленькой головы. В роддоме женщину предупредили, что ее ждет нелегкая жизнь, и предложили отказаться от ребенка, но Аня этого не сделала. Первое время женщина задавалась вопросом, почему именно с ней это случилось, но совсем скоро она приняла состояние сына. Аня говорит, что с такой поддержкой близких, как у нее, ей ничего не страшно и не трудно. Это совсем не грустная история о безграничной любви и обществе, которое не всегда принимает тех, кто отличается от большинства.

 
 
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Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.
 
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