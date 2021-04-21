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Бело-красно-белого Змея Горыныча в Уручье перекрасили в серый цвет
21.04.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня жители Уручья заметили, что знаменитую скульптуру Змея Горыныча перекрасили из бело-красно-белого, каким он был в последнее время, в серый цвет.
Долгое время территория возле знаменитой скульптуры Змея Горыныча пустовала, дракон был унылого серо-зеленого цвета. После выборов, осенью, его выкрасили в бело-красно-белый цвет, местные стали устраивать возле скульптуры праздники и дворовые активности.
Коммунальники скульптуру не трогали, более того, у жителей родилась инициатива
Возможно, сейчас дракон покрыли грунтовкой. Дозвониться в ЖКХ Первомайского района нам не удалось.
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Сегодня жители Уручья заметили, что знаменитую скульптуру Змея Горыныча перекрасили из бело-красно-белого, каким он был в последнее время, в серый цвет.
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