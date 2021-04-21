Бело-красно-белого Змея Горыныча в Уручье перекрасили в серый цвет

Источник материала: Tut.by

Сегодня жители Уручья заметили, что знаменитую скульптуру Змея Горыныча перекрасили из бело-красно-белого, каким он был в последнее время, в серый цвет.



Фото: очевидец

Долгое время территория возле знаменитой скульптуры Змея Горыныча пустовала, дракон был унылого серо-зеленого цвета. После выборов, осенью, его выкрасили в бело-красно-белый цвет, местные стали устраивать возле скульптуры праздники и дворовые активности.



Дворовые активности возле бело-красно-белого дракона в 2020-м. Фото: TUT.BY

Коммунальники скульптуру не трогали, более того, у жителей родилась инициатива по развитию территории , которую в ЖКХ Первомайского района готовы поддерживать. Но несколько раз кто-то неаккуратно закрашивал баллончиком зеленой краски белые цвета на скульптуре. Позже бело-красно-белая расцветка вернулась.

Возможно, сейчас дракон покрыли грунтовкой. Дозвониться в ЖКХ Первомайского района нам не удалось.