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Беларусь использовала опыт РФ в обновленном законе о массовых мероприятиях

21.04.2021 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр - Sputnik. Сенаторы одобрили проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь", в котором закрепляется разрешительный принцип проведения таких мероприятий.

Как отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, который представлял этот законопроект, изучался международный опыт, в том числе Российской Федерации.

По словам министра, после событий 2020 года, принято решение упразднить уведомительный принцип проведения уличных мероприятий и закрепить в законе разрешительный.

"Изменения в закон о массовых мероприятиях продиктованы временем и правоприменительной практикой. В новом законопроекте упраздняется уведомительный принцип, когда достаточно было уведомить органы власти. Мы внесли изменения. На сегодняшний день в обязательном порядке должен быть разрешительный принцип, то есть заявительный", – сказал министр.

Он пояснил, что половина 2020 года показала, что "отдельные граждане Беларуси, а именно деструктивно настроенные силы, использовали эту норму для сбора граждан. Потом в определенный момент выводили людей на улицы. В ходе массовых беспорядков совершались преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие".

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы МВД, после событий 2020 года принято решение упразднить уведомительный принцип проведения уличных мероприятий и закрепить в законе разрешительный.
 
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