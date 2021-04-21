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Повышенных мер из-за попытки госпереворота не предпринималось - глава МВД

21.04.2021 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел работают в штатном режиме, об этом заявил глава МВД Беларуси Иван Кубраков. 

"Повышенных мер безопасности нет, мы реагируем на те или иные угрозы, которые возникают", - сказал он, отвечая на вопрос Sputnik.

Вместе с тем он отметил, что охране общественного порядка уделяется повышенное внимание - в последнее время на улицах городов Беларуси увеличилось число сотрудников патрульной-постовой службы.

"Это связано лишь с тем, что наступил весенне-летний период. Хотя еще не тепло, но в парках и скверах все больше молодежи, поэтому наши сотрудники обеспечивают охрану порядка в штатном режиме", - пояснил он.

Отвечая на вопрос об учениях в Минске, Кубраков отметил, что "учения в подразделениях органов внутренних день проходят постоянно, мы совершенствуем свои навыки".

Покушение и переворот

Впервые о том, что на него и его семью готовилось покушение, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в конце минувшей недели. Рассказал он и о том, что в стране планировался переворот. Глава государства отметил, что в данном случае не обошлось без участия американских спецслужб.

Ранее в Москве были задержаны адвокат с белорусским и американским гражданством Юрий Зенкович и политолог Александр Федута. В Шклове задержали лидера оппозиционной партии Григория Костусева. Эти фамилии и были названы Лукашенко, сообщившем о попытке захвата власти.

По информации ФСБ России, указанные лица готовили в Беларуси переворот. Ранее в КГБ Беларуси рассказали, что задержанные уже дают признательные показания. Причем, по информации правоохранительных органов, деятельность всей группы документировалась на всех этапах переговоров.

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Теги: Минск
 
 
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В связи с наступлением теплой погоды увеличилось число молодежи на улицах и в парках, правоохранители обеспечивают охрану порядка в штатном режиме.
 
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