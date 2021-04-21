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Повышенных мер из-за попытки госпереворота не предпринималось - глава МВД
21.04.2021 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр – Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел работают в штатном режиме, об этом заявил глава МВД Беларуси Иван Кубраков.
"Повышенных мер безопасности нет, мы реагируем на те или иные угрозы, которые возникают", - сказал он, отвечая на вопрос Sputnik.
Вместе с тем он отметил, что охране общественного порядка уделяется повышенное внимание - в последнее время на улицах городов Беларуси увеличилось число сотрудников патрульной-постовой службы.
"Это связано лишь с тем, что наступил весенне-летний период. Хотя еще не тепло, но в парках и скверах все больше молодежи, поэтому наши сотрудники обеспечивают охрану порядка в штатном режиме", - пояснил он.
Отвечая на вопрос об
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В связи с наступлением теплой погоды увеличилось число молодежи на улицах и в парках, правоохранители обеспечивают охрану порядка в штатном режиме.
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