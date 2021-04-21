Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр - Sputnik. Верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о СМИ, которым ужесточаются требования к масс-медиа.

Сенаторам данный проект закона представил министр информации Владимир Перцов.

"Практика применения законодательства о СМИ показала, что у нас есть определенные пробелы, которыми, к сожалению, пользовались наши недобросовестные коллеги", - сказал министр.

По его словам, данный законопроект направлен в первую очередь на недопущение распространения недостоверной информации.

"Изменения направлены на ликвидацию этих пробелов или узких мест в законодательстве", - пояснил Перцов.

По его словам, законопроект направлен на противодействие распространению фейковой информации и введение ответственности журналиста за ее распространение.

Ранее Перцов, который был назначен на должность министра информации 5 апреля, заявлял , что пришло время расставить точки над i в медиасфере и дать правильную классификацию действиям, наносящим вред государству и обществу.

Проект закона

Законопроект был принят депутатами во втором чтении на минувшей неделе и предусматривает ряд изменений в ранее действовавший документ. В частности, теперь оговаривается, что если интернет-ресурсы и сетевые издания распространяют информацию, способную нанести вред национальным интересам, их сможет блокировать прокуратура.

Могут также ограничить доступ к изданиям - в случае, если они "распространяют сведения, направленные на пропаганду войны, экстремистской детальности или содержащие призывы к такой деятельности", а также за информацию, которая "может нанести вред национальным интересам".

В проекте закона также расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено, содержится норма об ограничении иностранного влияния на информационный рынок.

Кроме этого, проектом закона предлагается расширить основания для отказа в государственной регистрации и перерегистрации СМИ. Список причин для ограничения доступа к интернет-ресурсу или сетевому изданию в новом проекте также стал шире, а такое решение может принимать не только Мининформ, но и прокуроры.

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