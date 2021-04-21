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Сенаторы одобрили "антифейковый" проект закона о СМИ
21.04.2021 13:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр - Sputnik. Верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о СМИ, которым ужесточаются требования к масс-медиа.
Сенаторам данный проект закона представил министр информации Владимир Перцов.
"Практика применения законодательства о СМИ показала, что у нас есть определенные пробелы, которыми, к сожалению, пользовались наши недобросовестные коллеги", - сказал министр.
По его словам, данный законопроект направлен в первую очередь на недопущение распространения недостоверной информации.
"Изменения направлены на ликвидацию этих пробелов или узких мест в законодательстве", - пояснил Перцов.
По его словам, законопроект направлен на противодействие распространению фейковой информации и введение ответственности журналиста за ее распространение.
Ранее Перцов, который был
Проект закона
Законопроект был
Могут также ограничить доступ к изданиям - в случае, если они "распространяют сведения, направленные на пропаганду войны, экстремистской детальности или содержащие призывы к такой деятельности", а также за информацию, которая "может нанести вред национальным интересам".
В проекте закона также расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено, содержится норма об ограничении иностранного влияния на информационный рынок.
Кроме этого, проектом закона предлагается расширить основания для отказа в государственной регистрации и перерегистрации СМИ. Список причин для ограничения доступа к интернет-ресурсу или сетевому изданию в новом проекте также стал шире, а такое решение может принимать не только Мининформ, но и прокуроры.
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По словам главы Мининформа, законопроект направлен на недопущение распространения недостоверной информации.
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