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В Гомеле снова «заминировали» школы, детей отправили по домам. Известно минимум о десяти школах
21.04.2021 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня ученики нескольких гомельских школ вернулись домой раньше времени — учебные учреждения снова «заминировали». Об этом
Сегодня в Гомеле в Советском районе заметили саперов, милицию, спасателей и машину скорой помощи.
По словам родителей, школу № 38 «заминировали», а всех детей отпустили с уроков.
Подобные сообщения поступили в редакцию и от родителей учеников школы № 72, которая находится в микрорайоне Мельников луг. Там всех детей тоже отправили по домам.
Аналогичная ситуация и в Новобелице, тут «заминировали» школу № 1.
В средней школе № 15 также эвакуируют школьников. Рядом находится скорая.
«Попросили забрать детей из школы и отменили занятия», — пишут родители.
Читатели также сообщили, что детей эвакуируют также из школы № 67. Дети находятся на улице, откуда их забирают по домам родители. Тех детей, которых не смогли забрать, отправили в школу № 59.
Из школы № 66 учеников экстренно выводят на улицу. В 12.50 рядом с ней уже была машина скорой помощи. Говорят, ее тоже «заминировали».
Читатели пишут, что такая же ситуация в школах №№ 9, 12, 57, 62, 66.
Напомним, это далеко не первый раз, когда поступают сообщения о минировании учебных учреждений. В Гомеле письма на электронную почту школы начали получать с 28 февраля. «Минировали», как правило, по несколько школ ближе к вечеру.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело за «заведомо ложное сообщение». Максимальное наказание — до семи лет тюрьмы.
Вчера в МВД сообщили, что за прошлую неделю
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Сегодня ученики нескольких школ вернулись домой раньше времени - учебные учреждения снова «заминировали»
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