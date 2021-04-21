В Гомеле снова «заминировали» школы, детей отправили по домам. Известно минимум о десяти школах

Источник материала: Tut.by

Сегодня ученики нескольких гомельских школ вернулись домой раньше времени — учебные учреждения снова «заминировали». Об этом сообщает местный ресурс «Сильные новости».





Сегодня в Гомеле в Советском районе заметили саперов, милицию, спасателей и машину скорой помощи.

По словам родителей, школу № 38 «заминировали», а всех детей отпустили с уроков.

Подобные сообщения поступили в редакцию и от родителей учеников школы № 72, которая находится в микрорайоне Мельников луг. Там всех детей тоже отправили по домам.

Аналогичная ситуация и в Новобелице, тут «заминировали» школу № 1.





В средней школе № 15 также эвакуируют школьников. Рядом находится скорая.

«Попросили забрать детей из школы и отменили занятия», — пишут родители.

Читатели также сообщили, что детей эвакуируют также из школы № 67. Дети находятся на улице, откуда их забирают по домам родители. Тех детей, которых не смогли забрать, отправили в школу № 59.

Из школы № 66 учеников экстренно выводят на улицу. В 12.50 рядом с ней уже была машина скорой помощи. Говорят, ее тоже «заминировали».

Читатели пишут, что такая же ситуация в школах №№ 9, 12, 57, 62, 66.

Напомним, это далеко не первый раз, когда поступают сообщения о минировании учебных учреждений. В Гомеле письма на электронную почту школы начали получать с 28 февраля. «Минировали», как правило, по несколько школ ближе к вечеру.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело за «заведомо ложное сообщение». Максимальное наказание — до семи лет тюрьмы.

Вчера в МВД сообщили, что за прошлую неделю поступило более 20 сообщений о «минировании» школ в разных городах Беларуси.