Сенаторы одобрили законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси

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В новом документе упразднен уведомительный принцип, когда достаточно было просто предупредить органы власти. По мнению министра внутренних дел, изменения продиктованы временем и правоприменительной практикой. При подготовке законопроекта изучался международный опыт, в том числе наших соседей.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: "На сегодняшний день в обязательном порядке должен быть разрешительный принцип, то есть заявительный. Почему это было сделано? Вторая половина 2020 года показала, что отдельные граждане Беларуси, а именно деструктивно настроенные силы, использовали эту норму для сбора граждан. Потом в определенный момент выводили людей на улицы. В ходе массовых беспорядков совершались преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие".