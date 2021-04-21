Бывший полицейский Шовин признан виновным в убийстве афроамериканца Флойда

Источник материала: БT

Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Окончательный приговор будет вынесен судьей только через несколько недель. Коллегии присяжных понадобилось два дня, чтобы вынести приговор , учитывая жесткое политическое давление со стороны американской власти и улицы в лице Black Lives Matter. Прокуроры в ходе судебного процесса упирали на то, что в случае оправдательного приговора Америку будет ждать волна погромов. По итогу приговор американцев удовлетворил, но протестов, кажется, все равно не избежать. Все детали в следующем сюжете.



Вся Америка, затаив дыхание, следила за судебным процессом над бывшим полицейским Дереком Шовиным. Его обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть год назад вызвала волну масштабных протестов движения BLM. Присяжные принимали решение в непростых условиях постоянного давления. Борцы за права темнокожих чуть ли не прямым текстом заявили - если Шовина оправдают, на улицы снова выйдут митингующие, и в стране начнется хаос. Власти, опасаясь этого, огородили здание суда колючими заборами, а в Миннеаполис пригнали бойцов нацгвардии.

"Правильный вердикт"





Протестно настроенных граждан поддержали демократы - они открыто призывали посадить Шовина как врага народа. И даже сам президент Байден заявил, что надеется на "правильный приговор". После двух дней совещаний суд присяжных вынес "правильный вердикт" - Шовин виновен по трем статьям. Ему грозит 40 лет тюрьмы. Защита бывшего полицейского пыталась доказать, что причиной смерти Флойда стали ранее принятые им наркотические вещества, а вовсе не насилие со стороны полиции.



Эрик Нельсон, адвокат Дерека Шовина: "Мы должны рассматривать причину смерти, чтобы определить, умер ли мистер Флойд исключительно от асфиксии, или были другие способствующие этому факторы.



Предпосылки были еще до приезда полиции: прием препаратов и наркотиков внутрь, больное сердце, гипертония. Все это было у мистера Флойда до приезда мистера Шовина. Так какую роль в его смерти сыграла борьба с полицией?"





После оглашения решения на улицах начались стихийные празднования сторонников движения Black Lives Matter. Люди не скрывают восторга, обнимаются, поют песни и даже плачут.



"Это вселяет надежду, что мы действительно можем сделать так, чтобы жизни темнокожих имели значение. Но это маленький шаг. Я хочу продолжить работу над этим, чтобы подобного больше никогда не повторялось".

Пока присяжные совещались, президент Байден успел позвонить семье Джорджа Флойда. Что необычно - президенты особо не вмешиваются в судебные разбирательства. Вердиктом присяжных глава Белого дома остался доволен.



Джо Байден, президент США: "Сегодня присяжные в Миннесоте признали бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения в убийстве Джорджа Флойда в мае прошлого года. Это было убийство при свете дня, и оно сорвало занавес, чтобы весь мир увидел системный расизм в нашей стране. Это пятно на душе нашей страны, колено на шее правосудия для чернокожих американцев. Сегодняшний приговор - это шаг вперед".

Защита Шовина считает, что в такой напряженной давящей обстановке присяжные не могли принимать решение независимо. Вероятно, решение присяжных будет обжаловано.



Протестов не избежать?





Приподнятое настроение американцев омрачила новая трагедия. И опять в фокусе полицейские и темнокожий человек. Пока в Миннеаполисе шел суд, полиция Огайо застрелила 16-летнюю девушку в городе Колумбус. Макия Брайант сама вызвала правоохранителей из-за конфликта с домочадцем. В какой-то момент приехавшим полицейским показалось, что девочка с ножом стала угрожать им. Они открыли огонь. При этом тетя погибшей утверждает, что девушка была безоружна. Момент убийства засняла и нагрудная камера полицейского. Видно, что девушка действительно пыталась напасть на другого человека с ножом, после чего ее застрелили, так как она не реагировала на требования полицейского лечь.



Жуткие кадры возмутили общественность. Вероятно, новых протестов США все же не избежать.