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Бывший полицейский Шовин признан виновным в убийстве афроамериканца Флойда
21.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Окончательный приговор будет вынесен судьей только через несколько недель. Коллегии присяжных понадобилось два дня, чтобы вынести
Вся Америка, затаив дыхание, следила за судебным процессом над бывшим полицейским Дереком Шовиным. Его обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть год назад вызвала волну масштабных протестов движения BLM. Присяжные принимали решение в непростых условиях постоянного давления. Борцы за права темнокожих чуть ли не прямым текстом заявили - если Шовина оправдают, на улицы снова выйдут митингующие, и в стране начнется хаос. Власти, опасаясь этого, огородили здание суда колючими заборами, а в Миннеаполис пригнали бойцов нацгвардии.
"Правильный вердикт"
Протестно настроенных граждан поддержали демократы - они открыто призывали посадить Шовина как врага народа. И даже сам президент Байден заявил, что надеется на "правильный приговор". После двух дней совещаний суд присяжных вынес "правильный вердикт" - Шовин виновен по трем статьям. Ему грозит 40 лет тюрьмы. Защита бывшего полицейского пыталась доказать, что причиной смерти Флойда стали ранее принятые им наркотические вещества, а вовсе не насилие со стороны полиции.
Эрик Нельсон, адвокат Дерека Шовина: "Мы должны рассматривать причину смерти, чтобы определить, умер ли мистер Флойд исключительно от асфиксии, или были другие способствующие этому факторы.
Предпосылки были еще до приезда полиции: прием препаратов и наркотиков внутрь, больное сердце, гипертония. Все это было у мистера Флойда до приезда мистера Шовина. Так какую роль в его смерти сыграла борьба с полицией?"
"Это вселяет надежду, что мы действительно можем сделать так, чтобы жизни темнокожих имели значение. Но это маленький шаг. Я хочу продолжить работу над этим, чтобы подобного больше никогда не повторялось".
Пока присяжные совещались, президент Байден успел позвонить семье Джорджа Флойда. Что необычно - президенты особо не вмешиваются в судебные разбирательства. Вердиктом присяжных глава Белого дома остался доволен.
Джо Байден, президент США: "Сегодня присяжные в Миннесоте признали бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения в убийстве Джорджа Флойда в мае прошлого года. Это было убийство при свете дня, и оно сорвало занавес, чтобы весь мир увидел системный расизм в нашей стране. Это пятно на душе нашей страны, колено на шее правосудия для чернокожих американцев. Сегодняшний приговор - это шаг вперед".
Защита Шовина считает, что в такой напряженной давящей обстановке присяжные не могли принимать решение независимо. Вероятно, решение присяжных будет обжаловано.
Протестов не избежать?
Приподнятое настроение американцев омрачила новая трагедия. И опять в фокусе полицейские и темнокожий человек. Пока в Миннеаполисе шел суд, полиция Огайо застрелила 16-летнюю девушку в городе Колумбус. Макия Брайант сама вызвала правоохранителей из-за конфликта с домочадцем. В какой-то момент приехавшим полицейским показалось, что девочка с ножом стала угрожать им. Они открыли огонь. При этом тетя погибшей утверждает, что девушка была безоружна. Момент убийства засняла и нагрудная камера полицейского. Видно, что девушка действительно пыталась напасть на другого человека с ножом, после чего ее застрелили, так как она не реагировала на требования полицейского лечь.
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Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Окончательный приговор будет вынесен судьей только через несколько недель. Коллегии присяжных понадобилось два дня, чтобы...
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