Ушел из жизни Петр Котельников - последний защитник Брестской крепости

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Жаль, что тех, кто стал свидетелем не информационных баталий, а настоящих сражений до последней капли крови, сегодня становится все меньше. Пока одни - предатели советского народа - маршировали с нацистской символикой, другие, не сдаваясь, прятались по подвалам с последним патроном в обойме, без элементарных средств к существованию.



Сегодня из Москвы пришла трагическая новость.Не стало последнего участника легендарной обороны Брестской крепости Петра Котельникова. Он был воспитанником музыкального взвода 44-го стрелкового полка. Когда началась война, ему было 12 лет. Во время ожесточенных боев в цитадели он, рискуя жизнью, носил раненым боеприпасы, медикаменты, еду и воду.



Воспоминания ветерана легли в основу книг и документальных фильмов. Петр Котельников считал своим долгом передать память о подвиге будущим поколениям. И, несмотря на преклонный возраст и большое расстояние, приезжал из Москвы в Брест 22 июня на годовщину начала Великой Отечественной войны.



Петр Котельников, защитник Брестской крепости: "Многие погибли в первые минуты, в первые секунды, не успев понять, сообразить, что же происходит вокруг. Эта артиллерийская канонада, взрывы снарядов, минометный огонь - все это разом всколыхнуло землю".

Петр Котельников скончался на 92-м году жизни от онкологического заболевания. Память о герое останется в сердцах поколений.