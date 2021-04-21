|
Ушел из жизни Петр Котельников - последний защитник Брестской крепости
21.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жаль, что тех, кто стал свидетелем не информационных баталий, а настоящих сражений до последней капли крови, сегодня становится все меньше. Пока одни - предатели советского народа - маршировали с нацистской символикой, другие, не сдаваясь, прятались по подвалам с последним патроном в обойме, без элементарных средств к существованию.
Петр Котельников, защитник Брестской крепости: "Многие погибли в первые минуты, в первые секунды, не успев понять, сообразить, что же происходит вокруг. Эта артиллерийская канонада, взрывы снарядов, минометный огонь - все это разом всколыхнуло землю".
Петр Котельников скончался на 92-м году жизни от онкологического заболевания. Память о герое останется в сердцах поколений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жаль, что тех, кто стал свидетелем не информационных баталий, а настоящих сражений до последней капли крови, сегодня становится все меньше. Пока одни - предатели...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)