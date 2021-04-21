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Александр Метла: Информационная война может идти незаметно

21.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Информационная война может вестись и через художественные фильмы. Такое мнение высказал гость программы "Скажинемолчи", исполнительный директор Историко-культурного комплекса "Линия Сталина" Александр Метла. В ходе беседы говорили о том, как сегодня переписывают историю, в частности Великой Отечественной войны, и роли Красной Армии в победе над нацизмом, а также большой политики, например, при оценках пакта Молотова - Риббентропа. Но самое главное, чтобы любая информационная война не перетекла в горячую. В мире не редкость, когда сторонам сопротивления этого достичь не удается.

Александр Метла - гость программы "Скажинемолчи"

В ходе беседы шла речь о поисках заброшенной военной техники и ее восстановлении, о том, как важно, чтобы эти образцы оставались в Беларуси, а не уходили за рубеж. Поговорили и об уникальных образцах "Линии Сталина", например, бронепаровозе. Их было выпущено немного, и они практически все были утеряны в ходе боев. Этот и другие выпуски "Скажинемолчи" смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1", а также ищите канал программы в Telegram.

 
 
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Информационная война может вестись и через художественные фильмы. Такое мнение высказал гость программы "Скажинемолчи", исполнительный директор...
 
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