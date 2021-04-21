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СК расследует уголовное дело об оскорблении представителей власти

21.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По данным СК, 24 декабря прошлого года 36-летний житель Витебска сделал пост в одном из деструктивных telegram-каналов. В тексте, согласно заключениям экспертиз, содержались оскорбления в адрес сотрудника милиции. В ходе допроса мужчина в содеянном раскаялся, и в отношении его следователь избрал меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Однако практически сразу фигурант скрылся. При попытке пересечения границы 14 апреля подозреваемый был задержан. Мужчине предъявлено обвинение. Сейчас к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

А прокуратура Каменецкого района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Бреста. Мужчине также инкриминируется оскорбление представителя власти. Сообщается, что в прошлом году фигурант оставил оскорбительный комментарий в Telegram под фотографией судьи.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По данным СК, 24 декабря прошлого года 36-летний житель Витебска сделал пост в одном из деструктивных telegram-каналов. В тексте, согласно заключениям экспертиз,...
 
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