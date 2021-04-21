|
СК расследует уголовное дело об оскорблении представителей власти
21.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По данным СК, 24 декабря прошлого года 36-летний житель Витебска сделал пост в одном из деструктивных telegram-каналов. В тексте, согласно заключениям экспертиз, содержались оскорбления в адрес сотрудника милиции. В ходе допроса мужчина в содеянном раскаялся, и в отношении его следователь избрал меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Однако практически сразу фигурант скрылся. При попытке пересечения границы 14 апреля подозреваемый был задержан. Мужчине предъявлено обвинение. Сейчас к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным СК, 24 декабря прошлого года 36-летний житель Витебска сделал пост в одном из деструктивных telegram-каналов. В тексте, согласно заключениям экспертиз,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)