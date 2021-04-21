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«Пытается здесь пожить». Только посмотрите: в центре Минска заметили бобра

21.04.2021 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В самом центре Минска, в парке Горького, фотограф TUT.BY заметил бобра. О необычном для мегаполиса животном пишут и другие минчане в соцсетях. Спросили у специалистов, откуда он мог здесь появиться.

На видео — бобр, это самый крупный грызун Европы.

— Бобр в городе — вариант нормы, — рассказывает Максим Немчинов, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». — Бобры могут довольно активно расселяться: чаще — молодые, которые изгоняются с территорий родителей, но и более взрослые иногда вынуждены мигрировать.

Специалист поясняет, что такие бобры путешествуют, в основном, по водотокам, которые одновременно для них являются способом укрыться от хищников.

— Выискивают пригодный участок, а пока его не найдут, могут оказываться и в непригодных. При этом степень пригодности бобр определяет эмпирически, пытаясь пожить на участке. Так что в парке, скорее всего, вот такой путешественник. Условия там далеки от оптимальных - вероятно, он переместится оттуда, но и полностью исключить возможность, что попытается осесть, нельзя.


Скриншот видео Вадима Замировского, TUT.BY

Максим Немчинов удивлен, что этот бобр довольно близко подпускает к себе человека.

— Либо он уже несколько привык к соседству с человеком, либо вообще содержался в неволе. Дикие осторожные бобры при приближении к ним сразу ныряют, да еще громко бьют своим хвостом по поверхности воды — сигнал опасности подают.

Вообще, бобров и ондатр в Свислочи на территории города замечали не раз, например в прошлом мае в Лошицком парке.

От себя добавим, что лучше близко к диким животным не подходить и лишний раз их не беспокоить.

Животные в Минске — дело не такое уж редкое. Весной 2020-го возле Дома правительства несколько недель жил заяц, примерно тогда же в частном секторе Лошицы гуляла самка оленя, а почти у Национальной библиотеки встречали лося. Тогда мы спрашивали у биологов, откуда все эти звери в большом городе. Текст — по ссылке ниже.

 
Теги: Минск
 
 
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В самом центре Минска, в парке Горького, фотограф TUT.BY заметил бобра. О необычном для мегаполиса животном пишут и другие минчане в соцсетях. Спросили у специалистов,...
 
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