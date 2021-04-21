Перевез покрышки, а из них соорудили баррикады: политзаключенный получил три года колонии

Источник материала: Tut.by

Три года колонии получил политзаключенный Александр Геджадзе. Суд Фрунзенского района 20 апреля признал его виновным в групповых действиях, грубо нарушающие общественный порядок.



Фото: spring96.org

Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», дело рассматривал судья Андрей Млечко. Сторону обвинения представляла помощник прокурора Валерия Таратынко.

По версии обвинения, Александр Геджадзе вечером 12 октября 2020 года, «по предварительному сговору с неустановленными лицами, принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, а также повлекших нарушение работы транспорта». В частности, на каршеринговом авто перевез покрышки, из которых на дороге недалеко от дома 29 по ул. Кальварийской построили баррикады.

Это произошло вечером 12 октября. В тот день Минске вышли на протест, силовики применяли спецсредства">на «Марше пенсионеров» в Минске против протестующих были применены газ, светошумовые гранаты и другие спецсредства, и в ответ на это люди во многих районах столицы вышли на вечерние акции протеста.

Александра задержали 27 октября, и до суда он находился в СИЗО на Володарского.

В суде Геджадзе признал свою вину частично. Он не отрицал, что перевозил покрышки, но говорил, что не знал, для чего их будут использовать — просто откликнулся на просьбу помочь привезти их с шиномонтажа. До начала судебных слушаний по делу он также компенсировал иск от МЧС на возмещение ущерба в размере 66,36 рублей.

Гособвинитель запросила для обвиняемого три года лишения свободы в колонии общего режима. Именно такой приговор и вынес судья Андрей Млечко.

Александр Геджадзе — гражданин России. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным.