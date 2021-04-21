|
Перевез покрышки, а из них соорудили баррикады: политзаключенный получил три года колонии
21.04.2021 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Три года колонии получил политзаключенный Александр Геджадзе. Суд Фрунзенского района 20 апреля признал его виновным в групповых действиях, грубо нарушающие общественный порядок.
Как
По версии обвинения, Александр Геджадзе вечером 12 октября 2020 года, «по предварительному сговору с неустановленными лицами, принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, а также повлекших нарушение работы транспорта». В частности, на каршеринговом авто перевез покрышки, из которых на дороге недалеко от дома 29 по ул. Кальварийской построили баррикады.
Это произошло вечером 12 октября. В тот день Минске вышли на протест, силовики применяли спецсредства">на «Марше пенсионеров» в Минске против протестующих были применены газ, светошумовые гранаты и другие спецсредства, и в ответ на это люди во многих районах столицы вышли на вечерние акции протеста.
Александра задержали 27 октября, и до суда он находился в СИЗО на Володарского.
В суде Геджадзе признал свою вину частично. Он не отрицал, что перевозил покрышки, но говорил, что не знал, для чего их будут использовать — просто откликнулся на просьбу помочь привезти их с шиномонтажа. До начала судебных слушаний по делу он также компенсировал иск от МЧС на возмещение ущерба в размере 66,36 рублей.
Гособвинитель запросила для обвиняемого три года лишения свободы в колонии общего режима. Именно такой приговор и вынес судья Андрей Млечко.
Александр Геджадзе — гражданин России. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра задержали 27 октября, и до суда он находился в СИЗО на Володарского.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)