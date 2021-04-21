ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусов пустят без спецпропусков в "зону" 8-11 мая

21.04.2021 16:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. На кладбища в зоне отчуждения белорусов пустят в период с 8 по 11 мая, посетить погосты, правда, можно будет только днем – с 9:00 до 17:00, сообщил начальник администрации зон отчуждения и отселения МЧС Беларуси Василий Шабловский.

Еще один нюанс – каждый посетитель должен иметь при себе паспорт или любой другой удостоверяющий личность документ, а также документы на транспортное средство, если он приехал на машине.

Что нельзя делать в "зоне"?

Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, поскольку неосторожное обращение с огнем может привести к пожару. Более того, на территории радиоактивного загрязнения он способен нанести еще больший ущерб. В прошлом году в белорусском кластере зоны отчуждения произошло девять возгораний.

На Радуницу принято наводить порядок и благоустраивать места захоронения. В МЧС напоминают, что при этом нужно использовать марлевые повязки и перчатки. Мыть руки и лицо нужно только привезенной с собой водой. Перед возвращением домой важно вытряхнуть одежду. После уборки могил образовавшийся мусор складировать в специально оборудованных местах.

В другие дни для въезда на эти территории нужно получить спецразрешение, поскольку в "зоне" действует особый правовой режим. Заявку на пропуск рассматривают местные исполкомы.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Радуницу люди посещают кладбища, в том числе на загрязненной после аварии на Чернобыльской станции территории, в эти дни им даются определенные преференции.
 
Новости дня
Новости общества
 
Перевез покрышки, а из них соорудили баррикады: политзаключенный получил три года колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by