Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. На кладбища в зоне отчуждения белорусов пустят в период с 8 по 11 мая, посетить погосты, правда, можно будет только днем – с 9:00 до 17:00, сообщил начальник администрации зон отчуждения и отселения МЧС Беларуси Василий Шабловский.

Еще один нюанс – каждый посетитель должен иметь при себе паспорт или любой другой удостоверяющий личность документ, а также документы на транспортное средство, если он приехал на машине.

Что нельзя делать в "зоне"?

Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, поскольку неосторожное обращение с огнем может привести к пожару. Более того, на территории радиоактивного загрязнения он способен нанести еще больший ущерб. В прошлом году в белорусском кластере зоны отчуждения произошло девять возгораний.

На Радуницу принято наводить порядок и благоустраивать места захоронения. В МЧС напоминают, что при этом нужно использовать марлевые повязки и перчатки. Мыть руки и лицо нужно только привезенной с собой водой. Перед возвращением домой важно вытряхнуть одежду. После уборки могил образовавшийся мусор складировать в специально оборудованных местах.

В другие дни для въезда на эти территории нужно получить спецразрешение, поскольку в "зоне" действует особый правовой режим. Заявку на пропуск рассматривают местные исполкомы.

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