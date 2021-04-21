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В Гомеле рейдовые комиссии профсоюзных инспекторов провели мониторинг цен ряда социально значимых товаров
21.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мониторинг цен продолжается в Беларуси. В Гомеле рейдовые комиссии парламентариев и профсоюзных инспекторов посетили один из крупнейших рынков города. На рост цен комиссия проверила ряд социально значимых товаров. Всего под контролем 89 позиций. По каждой работают отдельно. Их стоимость сравнили с ценами, которые фиксировали здесь же несколько месяцев назад. Небольшой рост отметили на мясную группу товаров и растительное масло. А стоимость на сезонные овощи и фрукты формируется в зависимости от времени года. Основная же масса продовольственных товаров находится в рамках ценовой политики государства.
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В Гомеле рейдовые комиссии профсоюзных инспекторов провели мониторинг цен ряда социально значимых товаров
Мониторинг цен продолжается в Беларуси. В Гомеле рейдовые комиссии парламентариев и профсоюзных инспекторов посетили один из крупнейших рынков города. На рост...
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