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Белтелерадиокомпания присоединилась к массовой вакцинации от COVID-19

21.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжается массовая вакцинация. Сегодня антидот российского производства "Спутник V" получили и сотрудники Белтелерадиокомпании. Желающих оказалось немало. Только от Агентства теленовостей около 80 добровольцев: ведущие, журналисты, редакторы, режиссеры, телеоператоры. Перед уколом врачи подробно опрашивают о состоянии здоровья, проверяют наличие хронических заболеваний по медкартам и выпискам. Каждый до вакцинации письменно дает согласие.

Светлана Лукьянюк, экономический обозреватель АТН: Журналисты, мы каждый день практически выезжаем на съемки, общаемся с огромным количеством людей. Потому что много мероприятий проходит оффлайн сейчас, лучше, конечно, себя обезопасить. Грядет еще и лето. Поэтому, если границы не закроются, то есть надежда хотя бы выехать на 2 недели где-то отдохнуть. Павел Лазовик, ведущий АТН: Прекрасное ощущение. Во-первых, вакцинация уже не первый раз. Мы проходим против гриппа, сезонные прививки. И я считаю, что это абсолютно нормальная процедура, когда есть возможность защитить себя, защитить окружающих, и, наверное, это такое самоуспокоение.

Белтелерадиокомпания присоединилась к массовой вакцинации от COVID-19

Андрей Кривошеев, политический обозреватель АТН: Три мотивации главные. Первое, я уже переболел и знаю, что болезнь достаточно опасная, серьезная и тяжелая. Особенно тяжелая по последствиям. У меня медленно набирался титр антител. Поэтому вакцина для меня - это главная надежда и опора. Второе, я просто не хочу предоставлять опасность для своих родителей и для окружающих, поскольку журналист много коммуницирует. Третье, чем скорее мы все привьемся, выработаем коллективный иммунитет, тем скорее вернемся к нормальной жизни.Следующий этап вакцинации через 21 день.

 
Теги: Новости
 
 
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В Беларуси продолжается массовая вакцинация. Сегодня антидот российского производства "Спутник V" получили и сотрудники Белтелерадиокомпании. Желающих оказалось...
 
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