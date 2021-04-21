Источник материала: БT

Начнем с новости последних минут. Совет Республики одобрил законопроект о недопущении реабилитации нацизма. Документ представил генеральный прокурор Александр Швед. Он отметил, что в сложившейся конкретной обстановке проявление нацизма - это элемент той войны, которая ведется с Республикой Беларусь. Ее называют гибридная, информационная, но основная цель - это захват власти, уничтожение независимой Беларуси. Сегодня в повестке Совета Республики - еще несколько законопроектов, которые касаются общественной и национальной безопасности. Подробности уже в следующих выпусках.

