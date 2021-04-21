ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Совет Республики одобрил законопроект о недопущении реабилитации нацизма

21.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Начнем с новости последних минут. Совет Республики одобрил законопроект о недопущении реабилитации нацизма. Документ представил генеральный прокурор Александр Швед. Он отметил, что в сложившейся конкретной обстановке проявление нацизма - это элемент той войны, которая ведется с Республикой Беларусь. Ее называют гибридная, информационная, но основная цель - это захват власти, уничтожение независимой Беларуси. Сегодня в повестке Совета Республики - еще несколько законопроектов, которые касаются общественной и национальной безопасности. Подробности уже в следующих выпусках.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начнем с новости последних минут. Совет Республики одобрил законопроект о недопущении реабилитации нацизма. Документ представил генеральный прокурор Александр...
 
Новости дня
Новости общества
 
СК расследует уголовное дело об оскорблении представителей власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by