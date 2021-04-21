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Преподаватель гомельского медунивера от руки рисует лекции для студентов - и им нравится

21.04.2021 17:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Преподаватель Гомельского медицинского университета Марина Громыко придумала, как заинтересовать своих студентов и одновременно облегчить им жизнь. Сложные лекции она рисует, а затем публикует на своем YouTube-канале.


Фото из личного архива Марины Громыко

Марина Владимировна уже 20 лет преподает биохимию — предмет сложный, но очень важный. Без него будущим медикам — никуда.

В период пандемии, когда университетские лекции перешли в онлайн-формат, студентам стало учиться намного сложнее, ведь приходится много работать самостоятельно. Преподаватель решила помочь и создала канал «Рисуем биохимию».

За количеством подписчиков преподаватель-блогер не гонится. Главное — чтобы среди них были ее студенты.

Создание одного ролика занимает от нескольких часов до двух дней. Сначала Марина Владимировна придумывает способ подачи темы, потом рисует на А4 плакаты, затем — съемка. На нее, признается преподаватель, уходит больше всего времени. Ну а после — не менее трудоемкий монтаж.



Теперь вместо зубрежки сложных формулировок студенты рассматривают веселые картинки ДНК, аминокислот, и эритроцитов.

Начинающему блогеру все эти манипуляции даются непросто. Нередко приходится делать несколько дублей, а когда возникают какие-то сомнения по поводу наглядности — и вовсе переписывать материал. Но результат ее радует: студенты с удовольствием «посещают» такие лекции, а успеваемость, отмечает преподаватель, повысилась.

 
 
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Преподаватель Гомельского медицинского университета Марина Громыко сложные лекции рисует, а затем публикует на своем YouTube-канале.
 
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