Внимание: гроза, град, сильный ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении: до конца дня прогнозируются грозы, град и сильный ветер. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«21 апреля в период с 16 до 21 часа по юго-западной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, сильные ливни, град», — сообщили синоптики.

Грозу и сильный ветер также прогнозируют в Минске и Минской области.

Напомним, ранее синоптики сообщали , что рабочая неделя будет теплой, а в выходные выпадет снег.

22 апреля днем усилится юго-западный ветер. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Днем местами прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +1…7°С, максимальная днем +10…17°С. Такой температурный фон на 1−4°С выше климатической нормы для этих апрельских дней. По предварительному прогнозу, холодный атмосферный фронт придет в страну в пятницу.