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За августовские протесты задержали тренера футбольной школы «Динамо-Брест»

21.04.2021 18:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В середине марта в Бресте задержали детского тренера по футболу Вадима Чепелевича, сообщили TUT.BY в лишенном регистрации правозащитном центре «Весна».


Фото из соцсети

По месту жительства задержанного провели обыск. По данным правозащитников, Вадима Чепелевича подозревают по ч. 2 ст. 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси за прошлогодние августовские протесты в Бресте. Сейчас он находится в СИЗО.

Вадим Чепелевич — тренер футбольной школы «Динамо-Брест». Он занимается с детьми 2009−2010 годов рождения. В начале марта его команда «Динамо-Брест-1» стала победителем республиканского турнира среди юношей не старше 2009 года рождения. Вторая команда тренера «Динамо-Брест-2» заняла четвертое место.

Мама Вадима Лидия Степановна сообщила изданию «Наша Ніва», что сын находится под стражей уже 35 суток.

— Его задержали в марте. 17 марта позвонили из милиции, пригласили зайти в РОВД на 5 минут. Он ушел — и больше не вышел. Знаю, что это за события 10 августа. Сына заметили на каком-то видео — он там держал в руке камень. Бросал ли он тот камень в кого-то или что — больше подробностей не знаю.

Семью Вадима поддерживают родители детей, которых он тренировал.

— Они очень нам помогают — и с адвокатом помогли, и морально поддерживают. Звонят мне, пишут письма сыну. Вадим же вел группу ребят вот уже 6 лет, начал их тренировать еще с детсада. Его очень любят детки, уважают их родители. Сейчас ему пишут письма и его маленькие футболисты, — говорит Лидия Степановна.

 
Теги: Брест
 
 
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«17 марта позвонили из милиции, пригласили зайти в РОВД на 5 минут. Он ушел - и больше не вышел».
 
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