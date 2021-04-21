Спецназовцы и омоновцы получили береты. Скольким бойцам они достались?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Сотрудники минского ОМОН и военнослужащие внутренних войск Беларуси прошли испытания на право ношения черного и крапового беретов. Сколько бойцов стали обладателями заветных головных уборов, узнал Sputnik.

Для сдачи на черный берет было допущено 20 омоновцев. Им предстояло физо, специальная, медицинская и тактическая подготовка, стрельба, марш-бросок, полоса препятствий и три спарринга. С испытаниями справились 18 человек, береты им вручил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб и командир минского ОМОН Дмитрий Балаба.

Что касается спецназовцев, из 80 претендентов – военнослужащих внутренних войск и сотрудников органов внутренних дел – общефизическую проверку прошли только 34 бойца. Вначале они преодолели 3-километровый марш, стометровый и челночный бег, показали владение приемами рукопашного боя и самостраховки. На следующем этапе отсеялись еще 10 человек: комбинированный 10-километровый марш-бросок пробежали 24 спецназовца. Стрельбы, где нужно было уничтожить условного противника, прошел 21 боец. Они же успешно выстояли спарринги по рукопашном бою.

Краповый берет достался 13 представителям войсковой части 3214, двум бойцам СОБРа, курсантам факультета внутренних войск Военной академии, сотрудникам ОМОНа и военнослужащим частей в Могилеве и Барановичах.

Поздравляя военнослужащих, командующий внутренними войсками Николай Карпенков отметил, что все бойцы "достойно прошли непростые испытания прошлого года, взяв на себя основную нагрузку по поддержанию порядка, законности, стабильности и мира в стране".