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Акцентировать общественное сознание на ценностях национального культурного наследия и вернуть в научный, художественный обиход имена выдающихся личностей Беларуси - с таким посылом состоялась презентация альбома "Наполеон Орда". Это издательская новинка, которая в январе уже получила знак "Малый золотой фолиант" на конкурсе "Искусство книги". Теперь же Национальная библиотека представила авторов - составителей сборника и участников его издания. Наталья Бордиловская присоединилась к мероприятию (видео).