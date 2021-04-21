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Матисс - это экспериментатор во всем: в игре, буйстве красок, в почерке и подаче портрета, в иллюстрациях, в вытинанке как таковой. Белорусское название у нас есть, но этот жанр присущ Матиссу, и может быть он его у нас и подсмотрел, потому что Матисс никогда не стеснялся заимствовать что-то у более именитых, у более древних художников.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минск привезли 118 литографий и аппликаций Анри Матисса Собрание оригиналов Анри Матисса, основателя фовизма, в Минске. В столичную галерею Савицкого привезли 118 литографий и аппликаций мастера всех видов...