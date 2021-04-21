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В Минск привезли 118 литографий и аппликаций Анри Матисса

21.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Собрание оригиналов Анри Матисса, основателя фовизма, в Минске.  В столичную галерею Савицкого привезли 118 литографий и аппликаций мастера всех видов изобразительного искусства. В подтверждение оригинальности - сертификаты подлинности. Стоимость выставки не оглашается. Проект состоит из трех частей. Первая - это знаменитые портреты, вторая - "Джаз" (последняя серия работ мастера) и третья - "Окно". Все произведения из частных собраний коллекционеров мира. В одной экспозиции со знаменитым французом представлены и белорусы. Например, выставка работ Алика Замостина.

Олег Рыжков, куратор выставочного проекта "Анри Матисс. Взгляд": Матисс - это экспериментатор во всем: в игре, буйстве красок, в почерке и подаче портрета, в иллюстрациях, в вытинанке как таковой. Белорусское название у нас есть, но этот жанр присущ Матиссу, и может быть он его у нас и подсмотрел, потому что Матисс никогда не стеснялся заимствовать что-то у более именитых, у более древних художников.В проекте принимают участие более 40 современных белорусских художников - как известных публике, так и новичков. Их работы подбирались в сочетание с произведениями Анри Матисса. 

 
Теги: Минск
 
 
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Собрание оригиналов Анри Матисса, основателя фовизма, в Минске.  В столичную галерею Савицкого привезли 118 литографий и аппликаций мастера всех видов...
 
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