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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ДТП на улице Орловской в Минске Ехал на зеленый - попал в аварию. На Орловской столкнулись две легковушки. По предварительной информации, Nissan при повороте налево не пропустил встречный Ford и...

Ехал на зеленый - попал в аварию. На Орловской столкнулись две легковушки. По предварительной информации, Nissan при повороте налево не пропустил встречный Ford и столкнулся с ним. В результате ДТП водителю автомобиля Ford понадобилась медпомощь. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства.Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте на зеленый водителям следует уступить дорогу встречным автомобилям, движущимся прямо или вправо, и попутному трамваю.