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ДТП на улице Орловской в Минске

21.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ехал на зеленый - попал в аварию. На Орловской столкнулись две легковушки. По предварительной информации, Nissan при повороте налево не пропустил встречный Ford и столкнулся с ним. В результате ДТП водителю автомобиля Ford понадобилась медпомощь. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте на зеленый водителям следует уступить дорогу встречным автомобилям, движущимся прямо или вправо, и попутному трамваю.

 
 
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Ехал на зеленый - попал в аварию. На Орловской столкнулись две легковушки. По предварительной информации, Nissan при повороте налево не пропустил встречный Ford и...
 
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