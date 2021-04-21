|
В Минской области организованы специальные пункты для сбора пластиковых крышек
21.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто не просто экоинициатива - проект благотворительный. Вторичное сырье на платной основе отправляется на заводы по переработке, а полученные средства идут на лечение детей с особенностями психофизического развития. Всего
Анастасия Урбанович, заместитель директора территориального центра соцобслуживания населения Московского района г. Минска: Этот проект стартовал с 2018 года. И территориальный центр соцобслуживания Московского района активно принимает участие. У нас оборудовано место на первом этаже - специализированный контейнер, куда жители микрорайона Брилевичи приносят крышечки. Также участвуют и сами сотрудники нашего центра.Так, финансовую помощь на реабилитацию получила и семья Гурских из Жодино. У Майи и Тимофея детский церебральный паралич. Сделать их жизнь более комфортной, а также помочь другим детям может каждый - в качестве волонтера проекта либо просто собирая пластиковые крышки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это не просто экоинициатива - проект благотворительный. Вторичное сырье на платной основе отправляется на заводы по переработке, а полученные средства идут на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)