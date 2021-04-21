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Альбом "Наполеон Орда" презентовали в Национальной библиотеке Беларуси

21.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Художник, чье творческое наследие может стать одним из символов Года единства в Беларуси. В Национальной библиотеке вспоминали Наполеона Орду - всемирно известного белорусского пейзажиста, музыканта и просветителя, жизнь и творчество которого объединили культурные традиции и историю нескольких стран. В главной библиотеке страны презентовали альбом с гравюрами Орды (всего их  около 200). Том - совместный проект библиотеки и издательства "Беларусь". В нем изображены памятники отечественной архитектуры, дворцы и белорусские местечки XIX века такими, какими их видел художник почти два столетия назад.

Александр Суша, заместитель гендиректора Национальной библиотеки Беларуси: Наполеон Орда - настоящий бренд белорусской культуры. Его иллюстрации мы видим в магазинах, кофейнях, в многочисленных книгах по истории Беларуси. Художник абсолютно узнаваем для каждого белоруса. Но наследие его недостаточно изучено. Каждый год мы делаем новые открытия. Сегодня мы презентуем альбом с гравюрами из фондов Национальной библиотеки. Это такое юбилейное издание.На страницах альбома напечатаны гравюры с их описанием на трех языках (белорусском, русском и английском). Также есть научные статьи о ценности культурного наследия Наполеона Орды и его времени.

 
 
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Художник, чье творческое наследие может стать одним из символов Года единства в Беларуси. В Национальной библиотеке вспоминали Наполеона Орду - всемирно...
 
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