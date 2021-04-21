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В Минске в нынешнем году установят более 900 контейнеров для раздельного сбора мусора

21.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В белорусской столице продолжаются комплексные мероприятия по сбору вторсырья. Так, в частном секторе города в нынешнем году установят более 900 контейнеров объемом 120 литров для раздельного сбора мусора. В многоквартирной же застройке будет больше емкостей евроформата, появятся и модульные конструкции. Эксперимент прошлого года показал свою эффективность. Закрытые контейнеры уже есть почти в 400 дворах Минска. Сохраняется и тенденция по завариванию мусоропроводов. Только с начала года их законсервировали уже более 160. 

Анастасия Воробьева, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства: Те жилые дома, которые уже законсервировали мусоропроводы, видят положительный эффект от этого. Во-первых, жители платят по меньшему тарифу, во-вторых, избегают тех неудобств, которые зачастую приносит мусоропровод, - это зловонный запах и шум. Ну и экологический эффект от того, что мы сортируем мусор. По городу Минску увеличили процент использования вторичных материальных ресурсов.Для сравнения: в 2019 году процент использования вторичных материальных ресурсов составил 25, в прошлом году цифра увеличилась до 27. Положительную динамику ждут и в нынешнем году. Планируют переработать не менее 30 процентов вторсырья.
 
Теги: Минск
 
 
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В белорусской столице продолжаются комплексные мероприятия по сбору вторсырья. Так, в частном секторе города в нынешнем году установят более 900 контейнеров...
 
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