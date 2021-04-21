Источник материала: БT

Те жилые дома, которые уже законсервировали мусоропроводы, видят положительный эффект от этого. Во-первых, жители платят по меньшему тарифу, во-вторых, избегают тех неудобств, которые зачастую приносит мусоропровод, - это зловонный запах и шум. Ну и экологический эффект от того, что мы сортируем мусор. По городу Минску увеличили процент использования вторичных материальных ресурсов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске в нынешнем году установят более 900 контейнеров для раздельного сбора мусора В белорусской столице продолжаются комплексные мероприятия по сбору вторсырья. Так, в частном секторе города в нынешнем году установят более 900 контейнеров...