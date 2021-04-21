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Минская ГАИ следит за соблюдением правил дорожного движения байкерами

21.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На столичных артериях все больше громких двухколесных. ГАИ советует любителям мототранспорта соблюдать правила дорожного движения. Так, чтобы избежать аварийных ситуаций, байкерам лучше отказаться от резких маневров и превышения скорости. Нарушение правил проезда и  несоблюдение дистанции также становятся причинами ДТП. Автоинспекция следит и за техническим состоянием мотоциклов, ведь этот фактор также важен для безопасности всех участников дорожного движения. 

Мотоциклистам-новичкам - тем, кто недавно получил водительское удостоверение, в начале сезона можно взять несколько дополнительных занятий в мотошколе на безопасном полигоне. После зимы не будет лишним вспомнить основы управления двухколесным транспортом, вновь почувствовать его габариты.

 
 
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На столичных артериях все больше громких двухколесных. ГАИ советует любителям мототранспорта соблюдать правила дорожного движения. Так, чтобы избежать аварийных...
 
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