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Минская ГАИ следит за соблюдением правил дорожного движения байкерами
21.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На столичных артериях все больше громких двухколесных. ГАИ советует любителям мототранспорта соблюдать правила дорожного движения. Так, чтобы избежать аварийных ситуаций, байкерам лучше отказаться от резких маневров и превышения скорости. Нарушение правил проезда и несоблюдение дистанции также становятся причинами ДТП. Автоинспекция следит и за техническим состоянием мотоциклов, ведь этот фактор также важен для безопасности всех участников дорожного движения.
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На столичных артериях все больше громких двухколесных. ГАИ советует любителям мототранспорта соблюдать правила дорожного движения. Так, чтобы избежать аварийных...
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