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Тест-драйв новой сельхозтехники на полях Минской области
21.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРост экспортных поставок фиксируют производители сельхозтехники. Только Минский тракторный завод за первые 3 месяца этого года увеличил продажи в дальнее зарубежье на 50 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Всего за первый квартал МТЗ отгрузил более 9 тысяч машин.
Одновременно холдинг выводит на рынок и свои новинки. Сейчас на полях Минской области тестируют полугусеничный трактор "Беларус". О потенциале и техническом переоснащении аграриев репортаж Алексея Кондратенко (видео).
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Рост экспортных поставок фиксируют производители сельхозтехники. Только Минский тракторный завод за первые 3 месяца этого года увеличил продажи в дальнее...
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