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Тест-драйв новой сельхозтехники на полях Минской области

21.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рост экспортных поставок фиксируют производители сельхозтехники. Только Минский тракторный завод за первые 3 месяца этого года увеличил продажи в дальнее зарубежье на 50 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Всего за первый квартал МТЗ отгрузил более 9 тысяч машин. 

Одновременно холдинг выводит на рынок и свои новинки. Сейчас на полях Минской области тестируют полугусеничный трактор "Беларус". О потенциале  и техническом переоснащении аграриев репортаж Алексея Кондратенко (видео).

 
 
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Рост экспортных поставок фиксируют производители сельхозтехники. Только Минский тракторный завод за первые 3 месяца этого года увеличил продажи в дальнее...
 
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