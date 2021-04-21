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Совет Республики одобрил законопроект о недопущении реабилитации нацизма
21.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Фейки, экстремизм и героизация нацистских преступников - вот тот неполный список современных вызовов, с которыми столкнулась наша страна за последние полгода. В данный момент мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества различных держав и глобального передела мира. Поэтому умело противостоять таким попыткам сегодня вслед за депутатами принялись сенаторы. В повестке дня Совета Республики целых 13 законопроектов. Некоторые из них касаются общественной и национальной безопасности. Так, сенаторы одобрили документ о недопущении реабилитации нацизма, который предусматривает запрет на финансирование, а также деятельность организаций, включая иностранные, которые пропагандируют героизацию нацизма. Законопроект призван стать надежным юридическим, политическим и моральным барьером распространения идей нацизма и деструктивной информации, а также реабилитации нацистских преступников и их пособников.
Совет Республики одобрил законопроект о массовых мероприятиях
Еще одно важное решение - сенаторы одобрили законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси. В новом документе упразднен уведомительный принцип, когда достаточно было просто предупредить органы власти. По мнению министра внутренних дел, изменения продиктованы временем и правоприменительной практикой. При подготовке законопроекта изучался международный опыт, в том числе наших соседей.
Иван Кубраков, Министр внутренних дел Беларуси: На сегодняшний день в обязательном порядке должен быть разрешительный принцип, т.е. заявительный. Почему это было сделано? Вторая половина 2020 года показала, что отдельные граждане Беларуси, а именно деструктивно настроенные силы, использовали эту норму для сбора граждан. Потом в определенный момент выводили людей на улицы. В ходе массовых беспорядков совершались преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие.
Сенаторы одобрили законопроект об изменении законов по вопросам СМИ
Приняты также изменения и в закон о СМИ. Прежде всего документ направлен на противодействие распространению фейков и введение ответственности журналиста за их распространение.
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Фейки, экстремизм и героизация нацистских преступников - вот тот неполный список современных вызовов, с которыми столкнулась наша страна за последние полгода. В...
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