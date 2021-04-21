Республиканский деловой форум проходит в Минске

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Развитие бизнес-климата и вопросы поддержки экономики - одни из ключевых тем республиканского делового форума, который сегодня проходит в Минске. Эксперты отмечают: после непростого пандемийного года предпринимательская активность снова возрастает. Во многом это происходит благодаря тем мерам поддержки, которые были приняты своевременно. В первую очередь помощь оказывали добросовестному социально ответственному бизнесу. Сейчас в правительстве работают над новыми механизмами. Могут быть созданы специальные условия кредитования для тех предпринимателей, которые решат развивать свое дело за пределами белорусской столицы и областных центров.



Минск и Минская область - лидеры деловой активности в минувшем году

Лидеры деловой активности в минувшем году - Минск и Минская область. Задача правительства в контексте региональной политики - пробудить предпринимательскую инициативу и в других районах Беларуси. Малый и средний бизнес - серьезный драйвер для экономического роста.