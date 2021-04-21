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В. Путин прокомментировал попытку госпереворота в Беларуси
21.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Попытка госпереворота точно не простая. Взять хотя бы вопиющие действия Запада, которые все чаще трансформируются в чудовищные формы в его желании навязать свою волю.
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Попытка госпереворота точно не простая. Взять хотя бы вопиющие действия Запада, которые все чаще трансформируются в чудовищные формы в его желании навязать свою...
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