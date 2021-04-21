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В. Путин прокомментировал попытку госпереворота в Беларуси

21.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Попытка госпереворота точно не простая. Взять хотя бы вопиющие действия Запада, которые все чаще трансформируются в чудовищные формы в его желании навязать свою волю.

Как отметил российский лидер, оглашая послание Федеральному собранию, некоторые страны перешли все границы. Вот как Владимир Путин прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Беларуси (видео). 

 
 
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Попытка госпереворота точно не простая. Взять хотя бы вопиющие действия Запада, которые все чаще трансформируются в чудовищные формы в его желании навязать свою...
 
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