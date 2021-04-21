Под Молодечно милиция изъяла 4-месячного ребенка у нетрезвых родителей

Источник материала: Tut.by

В одном из населенных пунктов Молодечненского района милиция изъяла четырехмесячного ребенка у нетрезвых родителей. Подробности сообщили в УВД Миноблисполкома.

Жители одного из населенных пунктов Молодечненского района ночью сообщили участковому, что по улице ходят на вид нетрезвые граждане с грудным ребенком на руках.

Когда милиционеры прибыли по указанному адресу, то во дворе частного дома обнаружили мужчину и женщину с явными признаками алкогольного опьянения. Это были родители ребенка.

«Ребенок находился в доме, лежал на матрасе в холодном помещении — за ним якобы присматривала бабушка, которая, как оказалось, тоже была пьяна. В доме наблюдалась антисанитария, продукты для питания ребенка отсутствовали. Данный инцидент произошел на следующий день после освобождения матери из мест лишения свободы. Несколько лет назад по решению суда женщину лишили родительских прав на сына и дочь, также она не раз была уличена в бродяжничестве, злоупотреблении спиртными напитками, нигде не работала», — сказано в сообщении.

Милиционеры вызвали бригаду скорой помощи, медики забрали ребенка в больницу для обследования и оказания необходимой медпомощи.

Инспекция по делам несовершеннолетних направила в органы опеки и попечительства соответствующие сведения.