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Последний защитник Брестской крепости: фото и факты

21.04.2021 19:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 21 апр – Sputnik. Фотографии и экспонаты, посвященные Петру Павловичу, хранятся в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

Вместе с сотрудниками музея корреспондент Sputnik Светлана Яценюк изучила экспонаты, связанные с Петром Котельниковым. Юному воспитаннику музыкального взвода было всего 12 лет, когда грянула война.

Из детдома в военные музыканты

С 1956-го года в музее есть отдельная экспозиция, посвященная воспитанникам музыкальных взводов. Находим фотографии и документы об одном из самых юных музыкантов. 

© Photo : Из архива мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
12-летний воспитанник музыкантского взвода Петр Котельников

Петя Котельников родился 10 мая 1929 года в Пензенской области. Рано остался без родителей, воспитывался в детдоме.

В 1940 году детей, которые умели играть на духовых инструментах и изъявили желание быть воспитанниками военных музыкантов, привезли в Брест. Петр играл на альте. Он оказался в числе тех, кто попал в крепость.

Ребята жили при воинских подразделениях, учили нотную грамоту, репетировали, а заодно осваивали азы военного дела.

Не учения – война

Котельников был приписан к 44-му стрелковому полку, который располагался на территории Центрального острова крепости. Как позже вспоминал Петр Павлович, с первыми разрывами бомб и снарядов стало ясно, что это не учения, а настоящая война. Вместе с бойцами он тушил пожары, носил раненым боеприпасы, медикаменты, еду и воду. 

Спустя многие годы он так описывал первые дни страшной трагедии:

"В нашей казарме огонь усиливался. Горели соломенные матрацы и постель, загорелись дощатые нары…Нужно было уходить. Вместе с группой бойцов я побежал по двору в направлении центральных восточных ворот. Немцы непрерывно стреляли. Из всей бегущей группы в живых осталось только двое. Держа меня за руку, я с бойцом забежал в какой-то одежно-вещевой склад… В этом складе мы пробыли несколько часов. Сделали в стене проход, и не знаю, сколько бы пробыли мы там, если бы немцы не возобновили артиллерийский и ружейный огонь. Наверно от осколков снарядов или зажигательных пуль загорелись тюки обмундирования… Я побежал за огнетушителем, но снять его никак не мог, он был тяжелый и висел для меня высоко. После некоторых усилий оборвалась вся доска. Когда я принес огнетушитель, командир стоял с другими и тушил пожар… Пожар не унимался… В складе становилось жарко. От пламени огня жгло лицо и руки. Мы покинули горящий склад и стали пробираться к центральным воротам". 

© Photo : Из архива мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
Экспозиция в Музее обороны Брестской крепости, посвященная воспитанникам музыкантских взводов.

Вместе с бойцами Петя попытался прорваться из крепости в районе Тереспольских ворот, но был пленен. Сперва попал в лагерь военнопленных в Бяла-Подляске. Вместе с Котельниковым там вскоре оказались Петя Клыпа, Толя Новиков, Володя Казьмин, Володя Измайлов. Затем Котельникова перевели в Брестскую тюрьму. Через некоторое время обессиленного и изможденного мальчишку пристроили в семью на оккупированной территории в Жабинковском районе Брестской области.

Говорить о войне не любил

После войны Петр Павлович долгое время жил в Бресте. Постоянно участвовал в памятных и праздничных мероприятиях, связанных с Великой Отечественной войной. В крепости бывал часто и в обычные дни. 

© Photo : Из архива мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
Командир 44-го стрелкового полка и воспитанник музыкантского взвода этого полка Петр Котельников (справа). Фотография сделана в 70-е гг.

Как рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса Елена Митюкова, Котельников, как и большинство ветеранов, о войне говорить не любил:

"Видимо, тяжело было каждый раз переживать те события. Он был простым в общении, душевным и приятным. Мемориал и его сотрудники постоянно поддерживали с ним связь. Мы всегда поздравляли его с Днем Победы. В прошлом году Петр Павлович прислал видеообращение по электронной почте, где поздравил всех с праздником и пожелал, чтобы никто и никогда не сталкивался с ужасами войны". 

© Photo : Из архива мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
Открытие мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" 25 сентября 1971 года

Свою судьбу он все же связал с военной службой. Завершил ее в звании полковника. Среди множества наград есть и орден Красной Звезды за оказание интернациональной помощи в Эфиопии.

Воспоминания воплотили в фильме "Брестская крепость"

Воспоминания Петра Котельникова легли в основу некоторых книг и фильмов о первых боях на границе. В том числе российско-белоруской киноленты "Брестская крепость", где рассказ ведется от лица юного музыканта Сашки Акимова.

Несколько лет назад из-за проблем со здоровьем Петр Павлович переехал из Бреста к детям в Москву. 

© Photo : Из архива мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
Памятная встреча защитников Брестской крепости 24 июня 1961 года, на которой присутствовал Петр Котельников.

В прошлом году он не мог покинуть квартиру из-за изоляции, но сотрудники МЧС России и участники автопробега "Москва – Брест" пригнали пожарную машину прямо под окна дома, где жил ветеран, и спели из люльки песню "Катюша".

21 апреля последнего из героев обороны Брестской крепости не стало.

 
Теги: Брест
 
 
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Ветеран Великой Отечественной войны Петр Котельников, защищавший Брестскую крепость, умер в Москве на 92-м году жизни.
 
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