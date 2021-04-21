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У задержанного «за теракты» Малейчука был сообщник, но милиция о нем почему-то молчит
21.04.2021 20:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанный в марте, по заявлению МВД, за подготовку терактов в Минске и Печах Вячеслав Малейчук действовал не один. Такие
На кадрах Малейчук показывает и рассказывает, как из огнетушителя делали взрывное устройство.
— Я на своей машине вместе с Евгением приехал на это место распустить огнетушитель… — рассказывает Малейчук.Видео:
Имя «Евгений» и «мы» звучат на видео не один раз. Однако, как обращают внимание журналисты,
Бывшая жена Малейчука рассказала «Еврорадио», что у того был друг Евгений.
— Последние недели две сто процентов они все время были вместе. Да, Слава [на видео следственного эксперимента] говорит: Женя, Женя, Женя… Они даже за неделю, как его взяли, приезжали два раза к его маме. Вместе с Женей они все время были вместе, и мне непонятно: почему один сидит, а второй на свободе? — отметила женщина.
Она говорит, что Малейчук подружился с Евгением в колонии в Ивацевичах, когда сидел за кражу. По ее словам, Евгений имел сильное влияние на Малейчука. Тот сам признавался, что хочет даже принять ислам, как это сделал Евгений.
О 36-летнем Евгении П. вспоминает и подруга Малейчука, с которой он был в отношениях семь лет — до июля 2020 года.
По ее словам, Евгений сидел «то ли за какую-то крупную сумму денег, то ли за мошенничество».
— И благодаря тому, что еще на то время он сотрудничал с органами, его перевели на «химию» сюда, в Минск. Хотя этого не должно было быть. Это мне рассказывал Слава, — заявила она «Еврорадио».
Как отмечают журналисты, Евгений живет в Борисове и один из взрывов планировался у воинской части в борисовских Печах. На видео, рассказывая об этом эпизоде, Малейчук признается, что совсем не знает этой местности.
Где сейчас находится этот самый Евгений, журналистам достоверно установить не удалось.
— Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта, —
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Задержанный в марте, по заявлению МВД - за подготовку терактов в Минске и Печах, Вячеслав Малейчук действовал не один. Такие выводы делает «Еврорадио» и публикует...
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