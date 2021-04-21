У задержанного «за теракты» Малейчука был сообщник, но милиция о нем почему-то молчит

Источник материала: Tut.by

Задержанный в марте, по заявлению МВД, за подготовку терактов в Минске и Печах Вячеслав Малейчук действовал не один. Такие выводы делает «Еврорадио» и публикует видео со следственного эксперимента с участием Малейчука.

На кадрах Малейчук показывает и рассказывает, как из огнетушителя делали взрывное устройство.

— Я на своей машине вместе с Евгением приехал на это место распустить огнетушитель… — рассказывает Малейчук.

Имя «Евгений» и «мы» звучат на видео не один раз. Однако, как обращают внимание журналисты, в сообщении пресс-службы МВД о предотвращении теракта говорится о задержании только одного человека — 35-летнего жителя Пинского района. В репортажах госТВ, посвященных раскрытию преступления, которые выходили в те дни, речь также шла об одном задержанном. Подчеркивалось лишь, что он был связан с инициативой BYPOL.

Бывшая жена Малейчука рассказала «Еврорадио», что у того был друг Евгений.

— Последние недели две сто процентов они все время были вместе. Да, Слава [на видео следственного эксперимента] говорит: Женя, Женя, Женя… Они даже за неделю, как его взяли, приезжали два раза к его маме. Вместе с Женей они все время были вместе, и мне непонятно: почему один сидит, а второй на свободе? — отметила женщина.



На фото — тот самый Евгений П., утверждает «Еврорадио»

Она говорит, что Малейчук подружился с Евгением в колонии в Ивацевичах, когда сидел за кражу. По ее словам, Евгений имел сильное влияние на Малейчука. Тот сам признавался, что хочет даже принять ислам, как это сделал Евгений.

О 36-летнем Евгении П. вспоминает и подруга Малейчука, с которой он был в отношениях семь лет — до июля 2020 года.

По ее словам, Евгений сидел «то ли за какую-то крупную сумму денег, то ли за мошенничество».

— И благодаря тому, что еще на то время он сотрудничал с органами, его перевели на «химию» сюда, в Минск. Хотя этого не должно было быть. Это мне рассказывал Слава, — заявила она «Еврорадио».

Как отмечают журналисты, Евгений живет в Борисове и один из взрывов планировался у воинской части в борисовских Печах. На видео, рассказывая об этом эпизоде, Малейчук признается, что совсем не знает этой местности.

Где сейчас находится этот самый Евгений, журналистам достоверно установить не удалось.

— Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта, — отрапортовал 29 марта генеральный прокурор Андрей Швед, упомянув в этой связи возбужденное «в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL уголовное дело за подготовку акта терроризма в составе организованной группы».