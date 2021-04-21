Люди просили сохранить булыжную мостовую на улице Корицкого. Вот ответ властей

Источник материала: Tut.by

В начале апреля во время ремонта на улице Корицкого открылась булыжная мостовая. Активные минчане собрали подписи и попросили в районной администрации восстановить дорогу. Ответ властей опубликован на платформе petitions.by .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

55 человек, подписавшие петицию, просили у местных властей сохранить и восстановить брусчатку. Они напомнили о госпрограмме «Культура Беларуси» на 2021−2025 годы. Одна из ее задач — сохранение культурного наследия.

«Сохранение брусчатки придаст улице Корицкого неповторимый шарм, душевность, что позволит стать ей одной из достопримечательностей Заводского района Минска», — написали минчане.

Сегодня пришел ответ. В нем сказано, что вопрос сохранения булыжной мостовой рассматривало управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района вместе со специалистами местного «Ремавтодора».



Фото: petitions.by

Решили, что булыжная мостовая в основании дороги — в неудовлетворительном техническом состоянии, восстановление первоначального облика проезжей части на Корицкого нецелесообразно.

Кроме того, эта улица не относится к объектам историко-культурного и археологического наследия.

А чем примечательна улица Корицкого?

Корицкого — улица между Плеханова и Жилуновича, одна из самых коротких в городе (254 метра). На ней всего несколько домов, это сталинки, построенные в начале 1950-х.



Скриншот: интерактивная карта «Возраст всех жилых домов в Минске»

К слову, этой улицей восхищается Виктор Бабарико. Осенью 2019 года TUT.BY гулял с тогдашним банкиром, филантропом и коллекционером по Минску, он приводил нас и на Корицкого.

— Посмотрите, какие дома, какие дворы! Это колоритная улица, про которую почти никто не знает. Одна из самых коротких в городе. Думаю, было бы очень классно преобразовать ее когда-нибудь в художественный квартал. Чего в Заводском районе во времена моего детства было мало — так это искусства, — говорил Бабарико.