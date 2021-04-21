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За разжигание социальной вражды задержан 46-летний житель Каменецкого района
21.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗадержан 46-летний житель Каменецкого района, который находился в межгосударственном розыске за разжигание социальной вражды. В августе прошлого года на своей странице в Facebook мужчина негативно и оскорбительно высказывался о сотрудниках МВД, а также призывал к насилию над ними.
А в Минске установлен администратор очередного районного телеграм-чата, деятельность которого была направлена на дестабилизацию обстановки в стране. 32-летняя минчанка призывала вешать протестные ленточки, сама клеила наклейки, устраивала дворовые собрания.
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Задержан 46-летний житель Каменецкого района, который находился в межгосударственном розыске за разжигание социальной вражды. В августе прошлого года на своей...
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