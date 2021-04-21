|
Владимир Путин о попытке госпереворота в Беларуси: Это уже слишком
21.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак отметил президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию, некоторые страны перешли все границы. Российский лидер в отличие от руководителей стран Европы и США попытку госпереворота в нашей стране раскритиковал.
Если ранее внешние силы пытались надавить политизированными экономическими санкциями, то сейчас методы трансформировались в более чудовищные формы. Впрочем, как отметил президент России, попытки давления со стороны западных государств уже стали обыденностью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отметил президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию, некоторые страны перешли все границы. Российский лидер в отличие от...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)