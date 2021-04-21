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Владимир Путин о попытке госпереворота в Беларуси: Это уже слишком

21.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как отметил президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию,  некоторые страны перешли все границы. Российский лидер в отличие от руководителей стран Европы и США попытку госпереворота в нашей стране раскритиковал.

Если ранее внешние силы пытались надавить политизированными экономическими санкциями,  то сейчас методы трансформировались в более чудовищные формы. Впрочем,  как отметил президент России,  попытки давления со стороны западных государств уже стали обыденностью.
 
 
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Как отметил президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию,  некоторые страны перешли все границы. Российский лидер в отличие от...
 
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