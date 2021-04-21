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Прогноз погоды на 22 апреля
21.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ночью погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта.
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Ночью погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта. В дневные часы местами по...
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