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247 вокалистов и музыкантов стали финалистами радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"
21.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Стали известны имена финалистов десятого республиканского конкурса "Маладыя таленты Беларусі". В восьми номинациях были выбраны 247 человек. Более половины победителей второго тура из Минска и Могилева. Третий, финальный, тур начнется в пятницу. Экспертная группа оценит с помощью видео свежие заявки хоров и ансамблей. А живые прослушивания организуют только для солистов в легендарном Доме радио на улице Красной, 4 уже на следующей неделе.
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Стали известны имена финалистов десятого республиканского конкурса "Маладыя таленты Беларусі". В восьми номинациях были выбраны 247 человек. Более половины...
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