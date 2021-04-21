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247 вокалистов и музыкантов стали финалистами радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

21.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стали известны имена финалистов десятого республиканского конкурса "Маладыя таленты Беларусі". В восьми номинациях были выбраны 247 человек. Более половины победителей второго тура из Минска и Могилева. Третий, финальный, тур начнется в пятницу. Экспертная группа оценит с помощью видео свежие заявки хоров и ансамблей. А живые прослушивания организуют только для солистов в легендарном Доме радио на улице Красной, 4 уже на следующей неделе. 

Еще больше новостей о проекте, а также подробные списки финалистов можно увидеть  в телеграм-канале Первого национального канала Белорусского радио

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Стали известны имена финалистов десятого республиканского конкурса "Маладыя таленты Беларусі". В восьми номинациях были выбраны 247 человек. Более половины...
 
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