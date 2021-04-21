Источник материала: БT

Социальная защита населения - основа программы по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Количество загрязненных радиацией районов Беларуси уменьшилось Возрождение территорий, пострадавших от Чернобыльской АЭС. Список районов с радиоактивным загрязнением за последние 5 лет сократился на 170 позиций. Но по-прежнему...

Возрождение территорий, пострадавших от Чернобыльской АЭС. Список районов с радиоактивным загрязнением за последние 5 лет сократился на 170 позиций. Но по-прежнему в нем остаются 2 тысячи 22 населенных пункта. Всего же на загрязненной территории после катастрофы проживает около 10 % населения. Радиационный мониторинг пострадавших районов каждые 5 лет проводит Белгидромет.Напомним, накануне правительство утвердило новую программу по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на ближайшую пятилетку. В приоритете социальная защита населения. Это оказание медпомощи, санаторно-курортное лечение и обязательно модернизация оздоровительных центров для детей, проживающих на загрязненной территории.