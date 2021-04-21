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Количество загрязненных радиацией районов Беларуси уменьшилось

21.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возрождение территорий, пострадавших от Чернобыльской АЭС. Список районов с радиоактивным загрязнением за последние 5 лет сократился на 170 позиций. Но по-прежнему в нем остаются 2 тысячи 22 населенных пункта. Всего же на загрязненной территории после катастрофы проживает около 10 % населения. Радиационный мониторинг пострадавших районов каждые 5 лет проводит Белгидромет. 

Петр Николаенко, замначальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси: "Есть специальная программа, где собраны все данные в Белгидромете. Исходя из количества, методика отнесений, согласно данной методике, определяются населенные пункты, где нужно провести дообследование этих почв. Белгидромет выезжает в населенные пункты, берет образцы и в лабораториях своих или научных организаций проводит исследование, определяя содержания радионуклеидов".

Социальная защита населения - основа программы по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Напомним, накануне правительство утвердило новую программу по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на ближайшую пятилетку. В приоритете социальная защита населения. Это оказание медпомощи, санаторно-курортное лечение и обязательно модернизация оздоровительных центров для детей, проживающих на загрязненной территории.

 
 
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Возрождение территорий, пострадавших от Чернобыльской АЭС. Список районов с радиоактивным загрязнением за последние 5 лет сократился на 170 позиций. Но по-прежнему...
 
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