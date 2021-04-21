Источник материала: БT

Я как депутат от витебского Железнодорожного избирательного округа акцент делаю на свой округ. И каждый депутат также мониторит свой округ. Там мы получаем картинку по всей Беларуси.

Акции и программы лояльности от аптечных сетей

Ценообразование - это сложный процесс. Влияет и себестоимость товара, и оптовая надбавка. Повлиять на себестоимость сложно, но можно повлиять на торговую надбавку. Да, прибыль у аптек снизилась, но мы говорим о защите потребителя.

Наша сеть не применяет максимальные торговые надбавки, дисконтная карта есть, которая дает скидку 2 %

Рейдовые группы в Гомеле мониторят цены на рынках

Мы сегодня обратили внимание на картофель. Хочу сразу сказать, что по сравнению с зимним периодом, с февралем, когда мы смотрели именно этот объект, то ценовой фактор фактически не прыгнул. Он идет вровень на картофель, по моркови тоже.

Сегодня в городе достаточное количество овощей в так называемом стабилизационном фонде. И я стараюсь отслеживать на первое число каждого месяца, интересуюсь остатками, как мы выбираем стабилизационный фонд. Т.е. недостатка в овощной продукции и яблоках местных производителей, конечно, прежде всего, в городе нет.

Сведения о завышенных ценах поступают в МАРТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В магазинах и аптеках, на рынках и в торговых домах продолжатся мониторинги цен Еще одна актуальная тема - необоснованный рост цен на товары и лекарства. За этим следят сразу несколько ведомств в координации с Министерством антимонопольного...