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В магазинах и аптеках, на рынках и в торговых домах продолжатся мониторинги цен
21.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще одна актуальная тема - необоснованный рост цен на товары и лекарства. За этим следят сразу несколько ведомств в координации с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. С февраля этого года действует постановление Совета Министров по стабилизации цен на важные группы товаров и лекарственных средств. Мониторинг возложен на депутатский корпус, профсоюзы и исполкомы. Теперь каждый поход в магазин или аптеку для народного избранника - повод проанализировать цифры. Ольга Масловская продолжит.
Интерес к ценам у депутата Палаты представителей Светланы Горваль профессиональный. В багаже диплом по специальности "Коммерческая деятельность" и руководство крупным торговым центром Витебска. Третью декаду каждого месяца депутат работает в округе. В этот раз анализ цен на лекарства в аптеках.
Светлана Горваль, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Я как депутат от витебского Железнодорожного избирательного округа акцент делаю на свой округ. И каждый депутат также мониторит свой округ. Там мы получаем картинку по всей Беларуси.
Акции и программы лояльности от аптечных сетей
С 1 января в Беларуси вместо нулевой ставки НДС для лекарств применяется ставка 10 %. Депутат отмечает: получению большей прибыли аптечные сети региона предпочли сохранить покупателя и пошли на снижение торговой надбавки.
Светлана Горваль, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Ценообразование - это сложный процесс. Влияет и себестоимость товара, и оптовая надбавка. Повлиять на себестоимость сложно, но можно повлиять на торговую надбавку. Да, прибыль у аптек снизилась, но мы говорим о защите потребителя.
На 50 лекарственных средств решением Совмина цена заморожена. Перечень в сотом постановлении, вступившем в силу в конце февраля. В списке антибиотики, жаропонижающие, противовоспалительные препараты. И это не отменяет программы лояльности от продавцов фармацевтической продукции.
Аптечная сеть Витебска представлена более чем 200 торговыми объектами. Аптеки практикуют гибкие системы скидок. Цену ниже отпускной предлагают многодетным, пенсионерам, другим менее защищенным категориям граждан.
В 58-й витебской аптеке государственной сети рассказали, что на лекарства, заказанные через интернет, предоставляется 5-процентная скидка, а владельцы дисконтных карт могут купить любой товар с прилавка со скидкой 2 %.
Татьяна Барай, заведующая аптекой: Наша сеть не применяет максимальные торговые надбавки, дисконтная карта есть, которая дает скидку 2 %
Рейдовые группы в Гомеле мониторят цены на рынках
В Гомеле рейдовые группы парламентариев и профсоюзных инспекторов сегодня работали на крупнейшем рынке областного центра. На Давыдовском свою продукцию предлагают как крупные производители, так и частные фермерские хозяйства. Незначительный рост цен отмечен на растительное масло и мясо. Особое внимание овощам и картофелю. Их стоимость формируется в зависимости от сезона.
Ирина Довгало, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы сегодня обратили внимание на картофель. Хочу сразу сказать, что по сравнению с зимним периодом, с февралем, когда мы смотрели именно этот объект, то ценовой фактор фактически не прыгнул. Он идет вровень на картофель, по моркови тоже.Маргарита Ходиченко, председатель Гомельского городского объединения профсоюзов: Сегодня в городе достаточное количество овощей в так называемом стабилизационном фонде. И я стараюсь отслеживать на первое число каждого месяца, интересуюсь остатками, как мы выбираем стабилизационный фонд. Т.е. недостатка в овощной продукции и яблоках местных производителей, конечно, прежде всего, в городе нет.
Сведения о завышенных ценах поступают в МАРТ
Аналогичную сводку формируют и в Могилевском регионе. Внимание ассортименту товаров и цифрам на ценниках. О явно завышенных сообщают в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Мониторинги в магазинах и аптеках, на рынках и в торговых домах продолжатся. Лояльные цены на важные для каждого из нас товары - не просто залог приятного шопинга.
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Еще одна актуальная тема - необоснованный рост цен на товары и лекарства. За этим следят сразу несколько ведомств в координации с Министерством антимонопольного...
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