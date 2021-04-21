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Останки более 2,5 тысячи солдат и офицеров были найдены за время экспедиции "Ржев. Калининский фронт"
21.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИскажение исторических фактов происходит не только по корыстному умыслу, история обрастает нелепыми мифами в том числе и по незнанию. Чтобы ее уроки были усвоены, о них надо говорить. Сегодня депутаты Беларуси и России почтили память погибших у памятника советскому солдату во Ржеве. Монумент стал собирательным образом мужества и непокоренного духа. Здесь плечом к плечу сражались русские, белорусы, украинцы и казахи. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Дарья Белоусова-Петровская своими глазами увидела, как собирается история Ржевской битвы.
Когда во время поисковой экспедиции кричат "Стоп!", все работы на время замирают. Значит найдена важная деталь, которая в будущем станет частью истории самых кровопролитных боев Ржевской битвы.
Алексей Шинкарев уже 18 лет занимается военной археологией. За плечами более ста крупных экспедиций и 7,5 тысячи поисковых выездов от Новороссийска до Владивостока. В прошлом году в лесах Тверской области было найдено одно из самых крупных захоронений Ржевской битвы. Воронка от взрыва стала братской могилой для сотен солдат Красной армии. Местные жители аккуратно сложили туда тела погибших и засыпали их ветками и землей.
Алексей Шинкарев, зампредседателя правления Союза поисковых отрядов России: Это был прорыв из Молчалово на Ржев. 1943 год. Советских бойцов 29-й армии пропало без вести около 10 тыс. человек. Это первое крупное захоронение 29-й армии, где было найдено 250 человек.Буквально в нескольких километрах еще одно захоронение. Предположительно это был погреб дома, который стал могилой сразу для нескольких бойцов.
Поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" идет с 2016 года. За это время были найдены останки более 2,5 тысячи солдат и офицеров. Но многие тела до сих пор находятся в земле, ведь за время кровопролитных боев подо Ржевом погибло от 600 тысяч до миллиона человек. А вместе с ранеными и оказавшимися в оккупации мирными жителями цифра может увеличиться еще на полмиллиона. Не случайно Ржевскую битву называют одной из самых кровавых в истории Великой Отечественной войны. Истории, которую мы должны сохранить.
Елена Афанасьева, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России: Нужно всячески бороться с фальсификацией истории в любую сторону, потому что история - это отражение того, что происходило. Поэтому нужно очень бережно относиться к истории Великой Отечественной войны. Те колоссальные потери, который понес Советский Союз, не понес никто в мире! Я всегда говорю: фальсифицировать данные очень опасно. Те люди, которые сегодня переписывают историю нашей Великой Победы, могут столкнуться с тем, что они испытают это на себе. Испытают не от нас, а от своего населения.
В память обо всех, кто погиб и не вернулся с поля боя, в июне прошлого года в присутствии президентов Беларуси и России был открыт ржевский мемориал. Его символ - скульптура советского солдата. Образ собирательный. Лицо воина создавалось из тысячи архивных фотографий и, по словам авторов, в нем есть черты русских, белорусов, украинцев, казахов - всех тех, кто воевал здесь, на ржевской земле.
Виктор Сиренко, заместитель государственного секретаря Союзного государства: Мы - то поколение, которое не знало войны, но мы четко знали, кто наши деды и прадеды. Для нас это отношение к нашим корням, мы защищаем наши корни. Мы говорим про святую память о наших предках. Они герои. Это наша гордость, это наша страна, это наша кровь. И она где-то здесь, на этих просторах, пролита.
25-метровая скульптура советского солдата самая большая в Европе. Она видна издалека. Бронзового воина в небо уносит журавлиный клин, и он словно парит над землей, как души всех воинов, погибших в Великой Отечественной войне.
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Останки более 2,5 тысячи солдат и офицеров были найдены за время экспедиции "Ржев. Калининский фронт"
Искажение исторических фактов происходит не только по корыстному умыслу, история обрастает нелепыми мифами в том числе и по незнанию. Чтобы ее уроки были усвоены,...
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