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Это был прорыв из Молчалово на Ржев. 1943 год. Советских бойцов 29-й армии пропало без вести около 10 тыс. человек. Это первое крупное захоронение 29-й армии, где было найдено 250 человек.

Нужно всячески бороться с фальсификацией истории в любую сторону, потому что история - это отражение того, что происходило. Поэтому нужно очень бережно относиться к истории Великой Отечественной войны. Те колоссальные потери, который понес Советский Союз, не понес никто в мире! Я всегда говорю: фальсифицировать данные очень опасно. Те люди, которые сегодня переписывают историю нашей Великой Победы, могут столкнуться с тем, что они испытают это на себе. Испытают не от нас, а от своего населения.

Мы - то поколение, которое не знало войны, но мы четко знали, кто наши деды и прадеды. Для нас это отношение к нашим корням, мы защищаем наши корни. Мы говорим про святую память о наших предках. Они герои. Это наша гордость, это наша страна, это наша кровь. И она где-то здесь, на этих просторах, пролита.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Останки более 2,5 тысячи солдат и офицеров были найдены за время экспедиции "Ржев. Калининский фронт" Искажение исторических фактов происходит не только по корыстному умыслу, история обрастает нелепыми мифами в том числе и по незнанию. Чтобы ее уроки были усвоены,...

Искажение исторических фактов происходит не только по корыстному умыслу, история обрастает нелепыми мифами в том числе и по незнанию. Чтобы ее уроки были усвоены, о них надо говорить. Сегодня депутаты Беларуси и России почтили память погибших у памятника советскому солдату во Ржеве. Монумент стал собирательным образом мужества и непокоренного духа. Здесь плечом к плечу сражались русские, белорусы, украинцы и казахи. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести.своими глазами увидела, как собирается история Ржевской битвы.Когда во время поисковой экспедиции кричат "Стоп!", все работы на время замирают. Значит найдена важная деталь, которая в будущем станет частью истории самых кровопролитных боев Ржевской битвы.Алексей Шинкарев уже 18 лет занимается военной археологией. За плечами более ста крупных экспедиций и 7,5 тысячи поисковых выездов от Новороссийска до Владивостока. В прошлом году в лесах Тверской области было найдено одно из самых крупных захоронений Ржевской битвы. Воронка от взрыва стала братской могилой для сотен солдат Красной армии. Местные жители аккуратно сложили туда тела погибших и засыпали их ветками и землей.Буквально в нескольких километрах еще одно захоронение. Предположительно это был погреб дома, который стал могилой сразу для нескольких бойцов.Поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" идет с 2016 года. За это время были найдены останки более 2,5 тысячи солдат и офицеров. Но многие тела до сих пор находятся в земле, ведь за время кровопролитных боев подо Ржевом погибло от 600 тысяч до миллиона человек. А вместе с ранеными и оказавшимися в оккупации мирными жителями цифра может увеличиться еще на полмиллиона. Не случайно Ржевскую битву называют одной из самых кровавых в истории Великой Отечественной войны. Истории, которую мы должны сохранить.В память обо всех, кто погиб и не вернулся с поля боя, в июне прошлого года в присутствии президентов Беларуси и России был открыт ржевский мемориал. Его символ - скульптура советского солдата. Образ собирательный. Лицо воина создавалось из тысячи архивных фотографий и, по словам авторов, в нем есть черты русских, белорусов, украинцев, казахов - всех тех, кто воевал здесь, на ржевской земле.25-метровая скульптура советского солдата самая большая в Европе. Она видна издалека. Бронзового воина в небо уносит журавлиный клин, и он словно парит над землей, как души всех воинов, погибших в Великой Отечественной войне.