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Перенос переговорной площадки: проблема в локации или нежелании соблюдать соглашения?
21.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУкраинские политики накануне удивили мировое сообщество разговорами о переносе из Минска переговорной площадки по разрешению ситуации на востоке Украины. Белорусская столица в свое время предоставила площадку для встреч "нормандской четверки", где и были подписаны Минские соглашения. Так неужели проблема именно в локации для переговоров? Или все дело в нежелании соблюдать принятые ранее договоренности? Разбиралась Мария Петрашко (видео).
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Украинские политики накануне удивили мировое сообщество разговорами о переносе из Минска переговорной площадки по разрешению ситуации на востоке Украины....
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