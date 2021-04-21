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Перенос переговорной площадки: проблема в локации или нежелании соблюдать соглашения?

21.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украинские политики накануне удивили мировое сообщество разговорами о переносе из Минска переговорной площадки по разрешению ситуации на востоке Украины. Белорусская столица в свое время предоставила площадку для встреч "нормандской четверки", где и были подписаны Минские соглашения. Так неужели проблема именно в локации для переговоров? Или все дело в нежелании соблюдать принятые ранее договоренности? Разбиралась Мария Петрашко (видео). 
 
Теги: Минск
 
 
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Украинские политики накануне удивили мировое сообщество разговорами о переносе из Минска переговорной площадки по разрешению ситуации на востоке Украины....
 
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