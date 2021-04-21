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Недопущение реабилитации нацизма - соответствующий документ одобрил Совет Республики

Совет Республики одобрил законопроект о массовых мероприятиях

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новации в правовом поле: в Совете Республики сенаторы рассмотрели 13 законопроектов Экстремизм, внешнее давление, героизация нацизма и откровенные фейки - это то, чему пришлось противостоять Беларуси в последнее время. События прошлого года...

Экстремизм, внешнее давление, героизация нацизма и откровенные фейки - это то, чему пришлось противостоять Беларуси в последнее время. События прошлого года показали: мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества держав и глобального передела мира. И все это требует симметричного ответа в правовом поле. Противостоять таким попыткам вслед за депутатами принялись сенаторы. Сегодня в повестке Совета Республики было 13 законопроектов, в том числе о национальной и общественной безопасности.Некоторые из законопроектов, которые рассматривались в Совете Республики, касаются общественной и национальной безопасности. Так, был одобрен документ, который направлен на недопущение реабилитации нацизма любыми попытками, в том числе и их финансирования. Под запрет попадут и иностранные компании, которые занимаются такой пропагандой. Дадут отпор и экстремистским призывам. Расширили само понятие: действия, посягающие на независимость, территориальную целостность и общественную безопасность, а также символика и атрибутика, способствующие деструктивной цели, - это все экстремизм. Будет также создана база лиц, которые были уличены в противоправных действиях.Подобные новации уже действуют в России. В марте Госдума утвердила наказания за оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. За оскорбление ветерана, например, предусмотрен штраф до 40 тысяч долларов либо лишение свободы на три года. Если правонарушение совершено группой лиц либо через СМИ и интернет, штраф до 70 тысяч долларов, тюрьма до 5 лет.Массовые мероприятия - еще одна резонансная тема. Так, в новом документе упразднен уведомительный принцип, когда необходимо было только предупредить органы власти. По мнению министра внутренних дел, изменения продиктованы правоприменительной практикой и временем. Порой слишком либеральные подходы у белорусов к вопросам государственной важности.Например, в США заявку на проведение акции будут рассматривать в среднем 2-3 месяца. Причину отказа никто не объясняет.Чтобы разогнать массовую акцию, британской полиции хватает всего лишь подозрения, что она мешает людям. Правила действуют даже для одиночного пикета. Штраф - почти 3,5 тысячи долларов.