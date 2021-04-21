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Новации в правовом поле: в Совете Республики сенаторы рассмотрели 13 законопроектов

21.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экстремизм, внешнее давление, героизация нацизма и откровенные фейки - это то, чему пришлось противостоять Беларуси в последнее время. События прошлого года показали: мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества  держав и глобального передела мира. И все это требует симметричного ответа в правовом поле. Противостоять таким попыткам  вслед за депутатами принялись сенаторы. Сегодня в повестке Совета Республики было 13 законопроектов, в том числе о национальной и общественной безопасности. 

Недопущение реабилитации нацизма - соответствующий документ одобрил Совет Республики


Некоторые из законопроектов, которые рассматривались в Совете Республики, касаются общественной и национальной безопасности. Так, был одобрен документ, который направлен на недопущение реабилитации нацизма любыми попытками, в том числе и их финансирования. Под запрет попадут и иностранные компании, которые занимаются такой пропагандой. Дадут отпор и экстремистским призывам. Расширили само понятие: действия, посягающие на независимость, территориальную целостность и общественную безопасность, а также символика и атрибутика, способствующие деструктивной цели, - это все экстремизм. Будет также создана база лиц, которые были уличены в противоправных действиях. 

Подобные новации уже действуют в России. В марте Госдума утвердила наказания за оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. За оскорбление ветерана, например, предусмотрен штраф до 40 тысяч долларов либо лишение свободы на три года. Если правонарушение совершено группой лиц либо через СМИ и интернет, штраф до 70 тысяч долларов, тюрьма до 5 лет. 

Совет Республики одобрил законопроект о массовых мероприятиях 


Массовые мероприятия - еще одна резонансная тема. Так, в новом документе упразднен уведомительный принцип, когда необходимо было только предупредить органы власти. По мнению министра внутренних дел, изменения продиктованы правоприменительной практикой и временем. Порой слишком либеральные подходы у белорусов к вопросам государственной важности. 

Например, в США  заявку на проведение акции будут рассматривать в среднем 2-3 месяца. Причину отказа никто не объясняет.

Чтобы разогнать массовую акцию, британской полиции хватает всего лишь подозрения, что она мешает людям. Правила действуют даже для одиночного пикета. Штраф - почти 3,5 тысячи долларов.

 
 
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Экстремизм, внешнее давление, героизация нацизма и откровенные фейки - это то, чему пришлось противостоять Беларуси в последнее время. События прошлого года...
 
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