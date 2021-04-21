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Сельские жители не остаются без внимания и вакцины от COVID-19

22.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продолжается в Беларуси и кампания по вакцинации населения. На сегодняшний день более 211 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 75 тысяч прошли полный курс вакцинации. Активно включились в работу и мобильные бригады, которые посещают предприятия и учреждения. Не остаются без внимания и сельские жители. Для них организовали  выездную вакцинацию. 

Списки желающих были составлены заранее. Сейчас  по мере поступления вакцины  медики выезжают в агрогородки. Подробнее  Юрий Карнелович.

Иммунологи лидской районной поликлиники готовятся к первой выездной вакцинации. Специальный переносной контейнер заполняют хладоэлементами. Полчаса ожидания, чтобы температура внутри опустилась до минус 18. Это оптимальные условия для хранения и перевозки вакцины "Спутник V".

Противовирусная вакцина для сельских жителей


Дорога до агрогородка Гуды занимает не более получаса. В местном ФАПе уже очередь из сельчан. Списки желающих привиться здесь составили еще в феврале.

В зоне ответственности фельдшерско-акушерского пункта в агрогородке Гуды 8 деревень, в которых проживает около 900 человек. На сегодняшний день большая часть из них уже изъявили желание сделать прививку.

Иммунизацию в агрогородке проведут в несколько этапов. Сегодня укол здоровья получили первые 10 человек. 

Валентина Кессо, заведующая Гудским ФАПом Лидской центральной районной больницы: "Мы по телефону сообщили, созвонились. С удовольствием, конечно, все идут, охотно".

Прежде чем сделать прививку, пациентов осматривают специалисты районной поликлиники. Отсутствие температуры и противопоказаний к компонентам вакцины – обязательные условия. Сама процедура длится не больше минуты.

Леонард Мартинкевич, житель аг. Гуды: "Страха у меня вообще не было. Решил привиться, потому что приезжают дети, внуки. А это очень удобно, что здесь на месте приехали врачи. Не надо ездить в город".

Константин Власов, житель аг. Гуды: "Это вполне закономерно, каждый человек, наверно, теперь прочувствовав эту проблему,  должен для себя прежде всего принять решение".

Задача - привить как минимум 60 % населения


Вакцинация в Лидском районе началась еще в феврале. Первыми были медики, затем педагоги, сегодня прививку может сделать любой желающий. Специальное морозильное оборудования для хранения вакцин установлено в двух медучреждениях райцентра.

Вадим Трубчик, главврач Лидской центральной районной больницы: "Сегодня у нас будет поставка дополнительных 7 единиц морозильного оборудования. И соответственно дополнительно 7 точек вакцинации мы откроем".

Наталия Буча, заместитель главврача Лидской центральной районной больницы: Мы прививали население Лидского района вакциной российского производства "Спутник V", вакциной китайского производства. Сейчас получаем вакцину, которая уже разлита на Белмедпрепаратах. Тот же "Спутник V.
С начала иммунизации в Лидском районе привились уже около 3 тысяч человек. Задача медиков на ближайшие месяцы  - довести этот показатель до 70 тысяч. А это 60 % от всего населения. 

 
 
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Продолжается в Беларуси и кампания по вакцинации населения. На сегодняшний день более 211 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 75 тысяч...
 
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