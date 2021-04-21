Источник материала: БT

Противовирусная вакцина для сельских жителей

Задача - привить как минимум 60 % населения

Мы прививали население Лидского района вакциной российского производства "Спутник V", вакциной китайского производства. Сейчас получаем вакцину, которая уже разлита на Белмедпрепаратах. Тот же "Спутник V.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сельские жители не остаются без внимания и вакцины от COVID-19 Продолжается в Беларуси и кампания по вакцинации населения. На сегодняшний день более 211 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 75 тысяч...

Продолжается в Беларуси и кампания по вакцинации населения. На сегодняшний день более 211 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 75 тысяч прошли полный курс вакцинации. Активно включились в работу и мобильные бригады, которые посещают предприятия и учреждения. Не остаются без внимания и сельские жители. Для них организовали выездную вакцинацию.Списки желающих были составлены заранее. Сейчас по мере поступления вакцины медики выезжают в агрогородки. ПодробнееИммунологи лидской районной поликлиники готовятся к первой выездной вакцинации. Специальный переносной контейнер заполняют хладоэлементами. Полчаса ожидания, чтобы температура внутри опустилась до минус 18. Это оптимальные условия для хранения и перевозки вакцины "Спутник V".Дорога до агрогородка Гуды занимает не более получаса. В местном ФАПе уже очередь из сельчан. Списки желающих привиться здесь составили еще в феврале.В зоне ответственности фельдшерско-акушерского пункта в агрогородке Гуды 8 деревень, в которых проживает около 900 человек. На сегодняшний день большая часть из них уже изъявили желание сделать прививку.Иммунизацию в агрогородке проведут в несколько этапов. Сегодня укол здоровья получили первые 10 человек.Прежде чем сделать прививку, пациентов осматривают специалисты районной поликлиники. Отсутствие температуры и противопоказаний к компонентам вакцины – обязательные условия. Сама процедура длится не больше минуты.Вакцинация в Лидском районе началась еще в феврале. Первыми были медики, затем педагоги, сегодня прививку может сделать любой желающий. Специальное морозильное оборудования для хранения вакцин установлено в двух медучреждениях райцентра.С начала иммунизации в Лидском районе привились уже около 3 тысяч человек. Задача медиков на ближайшие месяцы - довести этот показатель до 70 тысяч. А это 60 % от всего населения.