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В Беларуси растет число преступлений в сфере интернет-мошенничества

22.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За год подобных фактов по стране стало больше в два с половиной раза. Такие цифры сегодня озвучили на брифинге в ГУВД. Каждое третье преступление совершается в Минске. В столице только с начала года зарегистрировано свыше 2 тысяч преступлений. Большинство из них - так называемый вишинг, когда мошенники звонят через мессенджеры, представляются службой безопасности банка и выманивают у пользователей данные банковских карт, а после похищают с них деньги.

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:Преступления, совершаемые в интернете, позволяют завладевать денежными средствами граждан буквально за доли секунды, потому что любые операции в Сети проходят моментально.Сегодня следователи рассказали о задержании двадцати лиц, причастных к подобной схеме. Сумма ущерба от действий фигурантов превышает миллион рублей. 

Дмитрий Острейко, начальник отдела следственного управления УСК по г. Минску: Соединено около ста уголовных дел в одно производство. Устанавливаем совпадения, это и позволяет соединять дела. Пока мы рассчитываем более  тысячи  уголовных дел  объединить в одно производство в последующем.Правоохранители рекомендуют не сообщать реквизиты своей банковской карты (работник банка знает эту информацию), а в случае возникших вопросов лично обратиться в финансовое учреждение.

 
Теги: Минск
 
 
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За год подобных фактов по стране стало больше в два с половиной раза. Такие цифры сегодня озвучили на брифинге в ГУВД. Каждое третье преступление совершается в...
 
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