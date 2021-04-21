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КГБ предъявил обвинение четверым задержанным по «делу о госперевороте»

22.04.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусский КГБ предъявил обвинение четверым задержанным за подготовку госпереворота с целью смены власти неконституционным путем. 

Об этом заявил в среду начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек в программе «Понятная политика. Плюс» на телеканале "Беларусь 1".

«Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса - заговор с целью захваты власти неконституционны путем. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием», - отметил представитель КГБ.

Очевидно, речь идет о Григории Костусеве, Юрии Зенковиче, Александре Федуте. Кем является четвертый задержанный — не сообщится. По словам представителя КГБ, оперативно-розыскные мероприятия в отношении «участников заговора» продолжались более шести месяцев.

Он  также рассказал, что Зенкович полностью признал свою вину по предъявленному обвинению и активно дает показания. По его словам, он занимался вербовкой участников и поиском для них финансирования.

История вопроса

12 апреля стало известно, что Александр Федута перестал выходить на связь. Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. Во вторник КГБ Беларуси подтвердило задержание Федуты. Стало известно, что его, юриста Юрия Зенковича и главу партии БНФ Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.

17 апреля ОНТ показало сюжет, где гововорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.

Политолог Валерий Карбалевич нашел в сообщениях КГБ, ОНТ и Александра Лукашенко сразу несколько противоречий.

Участники дискуссионного клуба, причисленные к "заговорщикам", заявили, что ОНТ скомпилировала фрагменты из разных встреч дискуссионного клуба. Обсуждения ситуации в Беларуси не имеют ничего общего с планированием госпереворота и убийства.

Справка БДГ

Статья 357. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти

1. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, –наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

2. Захват либо удержание государственной власти неконституционным путем – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.

Примечание. Участник заговора или иных действий, совершенных с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, освобождается от ответственности по части первой настоящей статьи, если он своевременно и добровольно заявил о преступлении государственным органам и активно способствовал его выявлению.

 
 
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Белорусский КГБ предъявил обвинение четверым задержанным за подготовку госпереворота с целью смены власти неконституционным путем. 
 
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