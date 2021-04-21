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КГБ предъявил обвинение четверым задержанным по «делу о госперевороте»
22.04.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусский КГБ предъявил обвинение четверым задержанным за подготовку госпереворота с целью смены власти неконституционным путем.
Об этом заявил в среду начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек в программе «Понятная политика. Плюс» на телеканале
«Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса - заговор с целью захваты власти неконституционны путем. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием», - отметил представитель КГБ.
Очевидно, речь идет о Григории Костусеве, Юрии Зенковиче, Александре Федуте. Кем является четвертый задержанный — не сообщится. По словам представителя КГБ, оперативно-розыскные мероприятия в отношении «участников заговора» продолжались более шести месяцев.
Он также рассказал, что Зенкович полностью признал свою вину по предъявленному обвинению и активно дает показания. По его словам, он занимался вербовкой участников и поиском для них финансирования.
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Участники дискуссионного клуба, причисленные к "заговорщикам",
Справка БДГ
Статья 357. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти
1. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, –наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
2. Захват либо удержание государственной власти неконституционным путем – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.
Примечание. Участник заговора или иных действий, совершенных с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, освобождается от ответственности по части первой настоящей статьи, если он своевременно и добровольно заявил о преступлении государственным органам и активно способствовал его выявлению.
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Белорусский КГБ предъявил обвинение четверым задержанным за подготовку госпереворота с целью смены власти неконституционным путем.
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