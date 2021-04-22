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Где найти автоцистерны с питьевой водой после ЧП с трубой в Чижовке
22.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за прорыва трубы в столичном микрорайоне Чижовка власти организовали подвоз питьевой воды в пострадавшие районы.
Автоцистерны с питьевой водой в первую очередь отправили к больницам,
Напомним, в Минске вечером 21 апреля был
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Из-за прорыва трубы в столичном микрорайоне Чижовка власти организовали подвоз питьевой воды в пострадавшие районы.
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