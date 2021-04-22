Где найти автоцистерны с питьевой водой после ЧП с трубой в Чижовке

Источник материала: Tut.by

Из-за прорыва трубы в столичном микрорайоне Чижовка власти организовали подвоз питьевой воды в пострадавшие районы.



10-я больница на ул. Уборевича. Фото: TUT.BY

Автоцистерны с питьевой водой в первую очередь отправили к больницам, сообщили в Мингорисполкоме. Вот где сейчас стоят цистерны:

Больница скорой медицинской помощи, ул. Кижеватова, 60

10-я больница, ул. Уборевича. 73

3-я детская больница, ул. Кижеватова, 60/1

11-я больница, ул. Корженевского, 4

Санаторная школа-интернат 9, ул. Черниговская, 46

Напомним, в Минске вечером 21 апреля был поврежден крупный трубопровод водоснабжения в районе стройплощадки в Чижовке. В итоге затопило проезжую часть возле гипермаркета Green, а у жителей в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах столицы были проблемы с водой. Власти предупредили, что возможно временное ухудшение качества воды.