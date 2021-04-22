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Где найти автоцистерны с питьевой водой после ЧП с трубой в Чижовке

22.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за прорыва трубы в столичном микрорайоне Чижовка власти организовали подвоз питьевой воды в пострадавшие районы.


10-я больница на ул. Уборевича. Фото: TUT.BY

Автоцистерны с питьевой водой в первую очередь отправили к больницам, сообщили в Мингорисполкоме. Вот где сейчас стоят цистерны:

  • Больница скорой медицинской помощи, ул. Кижеватова, 60
  • 10-я больница, ул. Уборевича. 73
  • 3-я детская больница, ул. Кижеватова, 60/1
  • 11-я больница, ул. Корженевского, 4
  • Санаторная школа-интернат 9, ул. Черниговская, 46

Напомним, в Минске вечером 21 апреля был поврежден крупный трубопровод водоснабжения в районе стройплощадки в Чижовке. В итоге затопило проезжую часть возле гипермаркета Green, а у жителей в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах столицы были проблемы с водой. Власти предупредили, что возможно временное ухудшение качества воды.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за прорыва трубы в столичном микрорайоне Чижовка власти организовали подвоз питьевой воды в пострадавшие районы.
 
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