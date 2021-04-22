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Санэпидемслужба Минска рекомендует жителям трех районов не пить водопроводную воду
22.04.2021 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Санэпидемслужба Минска рекомендует жителям Октябрьского, Ленинского и Заводского районов пока не пить водопроводную воду. Об этом
Сейчас специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах Минска.
— До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду, — заявила главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак.
Напомним, авария на трубопроводе
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Сейчас специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды в пострадавших...
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