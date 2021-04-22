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Санэпидемслужба Минска рекомендует жителям трех районов не пить водопроводную воду

22.04.2021 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Санэпидемслужба Минска рекомендует жителям Октябрьского, Ленинского и Заводского районов пока не пить водопроводную воду. Об этом сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.


Фото: TUT.BY

Сейчас специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах Минска.

— До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду, — заявила главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

Напомним, авария на трубопроводе произошла вечером в среду 21 апреля, в результате без воды остались три района Минска — Октябрьский, Ленинский и Заводской. Для снабжения жителей города питьевой водой был организован ее подвоз — в первую очередь к больницам. В 00.15 аварию локализовали, а спустя полтора часа водоснабжение восстановили. В МЧС заявили, что на месте происшествия был поврежден и подземный газопровод, ликвидацией последствий занимались сотрудники УП «Мингаз».

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды в пострадавших...
 
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